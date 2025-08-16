Версия: Причината за катастрофата, смазала автобус на градския транспорт в София

Срещата Тръмп-Путин:

16 август 2025
Поредна тежка катастрофа се случи в ранните часове на 15 август на столичния булевард "Константин Величков" и "Възкресение" в София. Тогава 21-годишният водач Виктор Илиев се вряза с управлявания от него автомобил в автобус от градския транспорт. Ударът уби човек и рани както Илиев, така и още петима души. Илиев е задържан и в момента е под охрана в болничното заведение, в което се намира. Информацията е потвърдена от СДВР. Припомняме, че автомобилът, движещ се с изключително висока скорост, буквално се разби в автобус, убивайки на място сирийски гражданин, возещ се в превозното средство на градски транспорт. Ранени са общо шестима, като някои от тях са в критично състояние.

Какво доведе до катастрофата?

Източници на Actualno.com коментираха случая. Те посочиха, че има версия, че Илиев е употребявал райски газ чрез дишане на балони. Съответно, сега се проверява дали той не го е направил и докато е шофирал - в момента, в който е станала тежката катастрофа.

Според специалисти има много тънка граница, при която може да се получи предозиране с райски газ, който иначе се счита от употребяващите го за по-безопасен опиат. Ако се получи такова предозиране, е твърде вероятно човек да изпадне в безсъзнание за поне 4-5 секунди. Управителят на Alcotester.bg Робърт Ахабабян коментира пред Actualno.com, че все още няма полеви тест, който да засича употреба на райски газ. Съответно, не е ясно как би могло да се докаже такава употреба, освен ако няма други улики.

Видеокадри (18+), показващи момента на катастрофата, подсказват, че шофьорът на лекия автомобил, удрящ автобуса, изобщо не е натиснал спирачката. Това повдига въпроса дали шофьорът е бил в адекватно състояние - нещо, което разследването трябва да установи. 

Състоянието на пострадалите

От удара на място загина единственият пътник в автобуса - сирийски гражданин, а общо шестима души са ранени, в това число и водачът на лекия автомобил. Трима са приети в болница - всички те са пътували в леката кола. Водачът ѝ - 21-годишен, е със счупена ръка. В най-тежко състояние е 18-годишно момиче, което пътувало в автомобила, както и шофорът на автобуса - мъж на 66 години. Другите пострадали са с различни травми, а един мъж е освободен за домашно лечение.

