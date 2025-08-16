Арне Слот със сърцераздирателно признание: При 2:2 исках да вкарам Диого Жота в игра

Английския шампион Ливърпул започна успешно защитата си на титлата във Висшата лига. Мърсисайдци постигнаха трудна победа с 4:2 над Борнемут в откриващия кръг на шампионата. Тимът на Арне Слот започна убедително и поведе с 2:0, но допусна да бъде изравнен. В герой на "Анфийлд" се превърна резервата Федерико Киеза, който донесе трите точки в заключителни етапи от срещата, а Мохамед Салах направи успеха категоричен с попадение в добавеното време.

"При 2:2 ми се щеше да мога да пусна в игра Диого Жота"

Това беше първият мач от Висшата лига след смъртта на Диого Жота, който трагично загина в автомобилна катастрофа заедно с брат си по-рано това лято. След края на срещата мениджърът на "червените" направи сърцераздирателно признание за португалеца. Арне Слот разкри, че е щял да се обърне именно към Диого Жота, за да спаси Ливърпул, когато се нуждаеше от късен гол за победата.

Нападателят умееше да бележи важни попадения в заключителните моменти, с които да донесе късни победи на тима си. Последният му гол за клуба беше именно такъв, когато той вкара на прочутия "Коп Енд", за да изведе "червените" до решаваща победа с 1:0 над мърсисайдския съперник Евертън.

Въпреки че водеше с 2:0 през второто полувреме, отборът на Слот се оказа в ситуация на равенство само няколко минути преди края на петъчния мач. В крайна сметка Ливърпул поведе в резултата в 88-ата минута чрез Федерико Киеза, а Мо Салах блестящо направи 4:2 в продължението на мача и подпечата трите точки за действащите шампиони.

След мача Слот разкри, че "с удоволствие" щеше да включи Жота. "Обикновено при 2:2 всеки знае към кой играч гледам в този момент", каза шефът на мърсисайдци. "С удоволствие бих вкарал Диого Жота, но не можах по ужасни причини. Но тази вечер феновете и играчите направиха това, което той е правил за нас много пъти в миналото. Говорим за футбол, но по-важното е колко впечатляващо беше почетен Диого. Феновете ни са наистина невероятни."

