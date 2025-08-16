Димитър Бербатов "тъжен и разочарован" заради провален трансфер на Манчестър Юнайтед

Арсенал победи Манчестър Юнайтед в един от най-важните "мачове" извън терена. Двата клуба бяха в трансферна надпревара за подписа на най-желания нападател в Европа, но само един можеше да си го осигури и това беше тимът от Северен Лондон. Виктор Гьокереш избра "Емирейтс Стейдиъм" пред "Олд Трафорд" като следващата си дестинация. Разочаровани от решението на шведа, от Юнайтед решиха да се утешат с друг топ голмайстор в лицето на Бенямин Шешко.

Бербатов останал разочарован от Гьокереш

Това решение не се харесало на бившия нападател на Юнайтед и легенда на българския футбол Димитър Бербатов. Той изрази "разочарованието си", че Гьокереш е избрал да премине в Арсенал през лятото. През миналия сезон шведският национал вкара зашеметяващите 54 гола във всички турнири със Спортинг, докато Шешко се разписа 21 пъти за РБ Лайпциг. В резултат на това Бербатов прогнозира интригуващ двубой между двамата нападатели, а също и между Микел Артета и Рубен Аморим.

"Тъжен и дори разочарован"

Бербатов заяви пред "A Bola": "Да, той беше феноменален в Португалия. Честно казано, малко завиждам. Тъжен и дори разочарован съм, че не отиде в Юнайтед, защото дори имаше португалска връзка. Но той избра Арсенал. В известен смисъл го разбирам. Арсенал играе добър футбол, с пасове и търсене на пространства. Микел Артета е ученик на Пеп Гуардиола и така играе, той никога няма да се промени. Гьокереш ще има възможности да се изяви там, със сигурност. А първият мач за сезона ще бъде тест за всички: Аморим срещу Артета, Юнайтед срещу Арсенал, Гьокерес срещу Шешко."

Виктор Гьокереш ще се изправи срещу Бенджамин Шешко в сблъсък на звездните нападатели в неделя, когато двата отбора ще започнат кампаниите си във Висшата лига. И Юнайтед, и Арсенал ще се стремят да поставят точка за сметка на другия.

ОЩЕ: Откритието на Мъри Стоилов заменя новата звезда на Юнайтед! Гьозтепе прибира внушителна сума