Срещата Тръмп-Путин:

Димитър Бербатов "тъжен и разочарован" заради провален трансфер на Манчестър Юнайтед

16 август 2025, 11:58 часа 486 прочитания 0 коментара
Димитър Бербатов "тъжен и разочарован" заради провален трансфер на Манчестър Юнайтед

Арсенал победи Манчестър Юнайтед в един от най-важните "мачове" извън терена. Двата клуба бяха в трансферна надпревара за подписа на най-желания нападател в Европа, но само един можеше да си го осигури и това беше тимът от Северен Лондон. Виктор Гьокереш избра "Емирейтс Стейдиъм" пред "Олд Трафорд" като следващата си дестинация. Разочаровани от решението на шведа, от Юнайтед решиха да се утешат с друг топ голмайстор в лицето на Бенямин Шешко.

Бербатов останал разочарован от Гьокереш

Това решение не се харесало на бившия нападател на Юнайтед и легенда на българския футбол Димитър Бербатов. Той изрази "разочарованието си", че Гьокереш е избрал да премине в Арсенал през лятото. През миналия сезон шведският национал вкара зашеметяващите 54 гола във всички турнири със Спортинг, докато Шешко се разписа 21 пъти за РБ Лайпциг. В резултат на това Бербатов прогнозира интригуващ двубой между двамата нападатели, а също и между Микел Артета и Рубен Аморим.

Виктор Гьокереш

"Тъжен и дори разочарован"

Бербатов заяви пред "A Bola": "Да, той беше феноменален в Португалия. Честно казано, малко завиждам. Тъжен и дори разочарован съм, че не отиде в Юнайтед, защото дори имаше португалска връзка. Но той избра Арсенал. В известен смисъл го разбирам. Арсенал играе добър футбол, с пасове и търсене на пространства. Микел Артета е ученик на Пеп Гуардиола и така играе, той никога няма да се промени. Гьокереш ще има възможности да се изяви там, със сигурност. А първият мач за сезона ще бъде тест за всички: Аморим срещу Артета, Юнайтед срещу Арсенал, Гьокерес срещу Шешко."

Виктор Гьокереш ще се изправи срещу Бенджамин Шешко в сблъсък на звездните нападатели в неделя, когато двата отбора ще започнат кампаниите си във Висшата лига. И Юнайтед, и Арсенал ще се стремят да поставят точка за сметка на другия.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Откритието на Мъри Стоилов заменя новата звезда на Юнайтед! Гьозтепе прибира внушителна сума

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Димитър Бербатов Арсенал Манчестър Юнайтед Бенямин Шешко Виктор Гьокереш
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес