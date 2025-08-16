Срещата Тръмп-Путин:

Стана ясно кой е загиналият пътник в автобуса, премазан от кола в София

Жертвата на вчерашната тежка катастрофа, при която автомобил влетя в автобус на градския транспорт, е лекар от Сирия. Това става ясно от постове в социалните мрежи. Негови познати определят случилото се вчера като терористичен акт. Става дума за доктор Иса Али, роден в Северна Сирия, информира bTV. Още: ВИДЕО показа момента, в който кола се вряза в автобус в София

Кой е д-р Иса Али?

Това, което успя телевизията да разбере за д-р Иса, е, че е завършил медицина в България. След това се е върнал отново в Сирия, където бил арестуван. Други твърдят, че бил арестуван в България. Част от познатите му твърдят, че преди е работил в спешното отделение на Пирогов, други – в Спешна помощ. Тази информация към този момент не можем да потвърдим официално. В последно време в България се е занимавал предимно с преводи.

Какво доведе до катастрофата?

Поредна тежка катастрофа се случи в ранните часове на 15 август на столичния булевард "Константин Величков" и "Възкресение" в София. Тогава 21-годишният водач Виктор Илиев се вряза с управлявания от него автомобил в автобус от градския транспорт. Ударът уби човек и рани както Илиев, така и още петима души. Илиев е задържан и в момента е под охрана в болничното заведение, в което се намира. Информацията е потвърдена от СДВР. Припомняме, че автомобилът, движещ се с изключително висока скорост, буквално се разби в автобус, убивайки на място сирийски гражданин, возещ се в превозното средство на градски транспорт. Ранени са общо шестима, като някои от тях са в критично състояние.

На 21-годишния шофьор, причинил фаталната катастрофа, е предявено обвинение в болницата, в присъствие на адвокат. То е повдигнато от Софийска градска прокуратура и е за причиняване на смърт по непредпазливост.

Все още не е обявена официално скоростта, с която се е движил автомобилът, за да причини толкова сериозни щети.

