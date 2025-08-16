Срещата Тръмп-Путин:

Гаранции за сигурност: Зеленски разговаря с Тръмп и получи покана да отиде в САЩ

16 август 2025, 11:29 часа 609 прочитания 0 коментара
Гаранции за сигурност: Зеленски разговаря с Тръмп и получи покана да отиде в САЩ

На 16 август сутринта американският президент Доналд Тръмп разговаря по телефона с украинския лидер Володимир Зеленски, за да го информира за срещата с руския диктатор Владимир Путин, провела се в Анкъридж (щата Аляска) в нощта на 15-16 август българско време. Държавният глава на САЩ и този на Украйна разговаряха над час и половина по телефона, след което украинският лидер направи изявление.

"Имахме дълъг и ползотворен разговор с президента Тръмп, първо на четири очи, а след това и с участието на европейските лидери. Общо разговаряхме повече от час и половина, около час с президента Тръмп. Украйна отново потвърждава, че е готова да работи възможно най-продуктивно в името на мира", написа той.

Украйна подкрепя тристранна среща

"Президентът Тръмп ме информира за срещата си с руския лидер, за основните точки от разговора. Важно е, че силата на Америка оказва влияние върху развитието на ситуацията. Подкрепяме предложението на президента Тръмп за тристранна среща Украйна-Америка-Русия. Украйна подчертава: ключовите въпроси могат да бъдат обсъдени на ниво лидери, а тристранният формат е подходящ за това", допълни Зеленски.

Зеленски получи покана да отиде във Вашингтон

"В понеделник във Вашингтон ще обсъдя с президента Тръмп всички подробности за прекратяване на убийствата и войната", каза още Зеленски, което означава, че Тръмп го е поканил в САЩ след два дни.

"Благодарен съм за поканата. Важно е европейците да участват на всички етапи в името на надеждна сигурност заедно с Америка. Обсъдихме положителните сигнали от американска страна относно участието в гаранциите за сигурност на Украйна. Продължаваме да координираме позициите си с всички партньори. Благодаря на всички, които помагат!", написа Зеленски в официалния си канал в Telegram.

Снимка: Getty Images

Срещата в Аляска между Тръмп и Путин не доведе до нищо съществено - Тръмп не успя да накара диктатора да обяви прекратяване на огъня в Украйна, не каза нищо и за санкции срещу Москва, а Путин, изглежда, не отстъпи от максималистичните си цели. Общото мнение на световни лидери, анализатори и кореспонденти на място е, че събитието е било победа за Путин, защото изолиран от международната сцена лидер, издирван от съда в Хага за военни престъпления, е бил поставен като равен с равен до американския президент на фона на усмивки, аплодисменти и закачки: Езикът на тялото: Без да е казал и дума в Аляска, щастливият Путин спечели (ВИДЕО).

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
