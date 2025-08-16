След "Аляска 2025": Тръмп е казал на евролидерите, че Путин не иска примирие в Украйна

Американският президент Доналд Тръмп е казал на украинския държавен глава Володимир Зеленски и лидерите на НАТО, че руският диктатор Владимир Путин не иска временно прекратяване на огъня в Украйна. Това твърди журналистът от американската медия Axios Барак Равид, позовавайки се на свои източници. Все още няма официално потвърждение, но е налице същата информация и от друг авторитетен източник - CNN.

‼️ Putin Demands Capitulation, Not a Ceasefire



Trump told Zelensky and NATO leaders that the Kremlin is not going to agree to a ceasefire. Putin is demanding a “comprehensive agreement to end the war.”



And what does Trump himself think? According to an Axios correspondent, the… pic.twitter.com/bLHoU9FTyI — NEXTA (@nexta_tv) August 16, 2025

Тези данни се появиха в западните медии сутринта българско време на 16 август - часове след срещата на Тръмп с Путин в Анкъридж, Аляска, на която не беше постигнато нищо съществено. Диктаторът не обяви прекратяване на огъня в Украйна, не стана ясно какво са се разбрали двамата с републиканеца, имаше само неясни детайли, а Тръмп не обяви санкции срещу Русия или търговските ѝ партньори. Срещата мина под слогана "В преследване на мир", а домакините бяха поставили подиум с надпис "Аляска 2025": Срещата в Аляска: Путин не обяви примирие в Украйна, Тръмп си тръгва без сделка (ВИДЕО).

След това Тръмп се обади на Зеленски и разговаря с него около час, а после за около половин час са се включили и евролидери и лидери на НАТО. Републиканецът покани украинския президент на среща във Вашингтон още след два дни - понеделник, 18 август: Гаранции за сигурност: Зеленски разговаря с Тръмп и получи покана да отиде в САЩ.

Какво е казал Тръмп на Зеленски и евролидерите?

CNN съобщава, че Тръмп е казал на Зеленски и лидерите на НАТО, че Путин не иска примирие, а предпочита всеобхватно споразумение за прекратяване на войната.

По време на разговора Тръмп е казал: "Смятам, че бързо споразумение за мир е по-добро от примирие", гласи информацията.

Bloomberg междувременно пише, че Тръмп може да започне да оказва натиск върху Зеленски да отстъпи територия в замяна на примирие. Той каза преди срещата си с Путин в Аляска, че няма да решава никакви териториални въпроси с диктатора, а само може да ги обсъди. На съвместната пресконференция Путин намекна, че няма да се откаже от максималистичните си цели в Украйна, като отново заговори за изкореняване на "първопричините" за войната.

Междувременно се появи непотвърдена информация от кореспондента на The Economist Оливър Каръл, че още преди тристранна среща Путин-Тръмп-Зеленски е било постигнато предварително споразумение за прекратяване на огъня във въздуха между Русия и Украйна - т.е. да се спрат ударите с ракети и дронове. Журналистът се позовава на свои източници, но няма потвърждение на тази информация по независим път.

Съветът на ЕС съобщава, че след срещата на Тръмп и Путин в Брюксел се свиква извънредно заседание на посланиците на ЕС.

