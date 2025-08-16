Срещата Тръмп-Путин:

Отнеха короната на световната №1 в Синсинати

16 август 2025, 12:07 часа 547 прочитания 0 коментара
Отнеха короната на световната №1 в Синсинати

Арина Сабаленка отпадна на 1/4-финалите на турнира по тенис на твърди кортове в Синсинати (САЩ) с награден фонд 5,15 милиона долара. Лидерката в световната ранглиста и трикратна шампионка от Големия шлем загуби с 1:6, 4:6 срещу Елена Рибакина.

Рибакина детронира Сабаленка в Синсинати

Представителката на Казахстан пропусна да спечели само един гейм в първия сет, превъзхождайки изцяло Сабаленка.

Арина Сабаленка

Беларускинята допусна пробив за 1:2 във втората част, след което не успя да се върне в двубоя и отстъпи след час и 15 минути.

На 1/2-финалите Рибакина ще играе срещу Ига Швьонтек, която по-рано днес победи с 6:3, 6:4 Анна Калинская. / БТА

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: "Има няколко момчета, които ме питат, но няма да сменя Григор. Оставам му лоялна"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
WTA Мастърс Синсинати Арина Сабаленка
Още от Тенис
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес