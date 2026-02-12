Беларус представи лазерно оръжие срещу дронове (СНИМКИ)

Беларуската компания "Лемт" представи за първи път лазерно оръжие за дезориентиране на всички видове безпилотни летателни апарати чрез поразяване на наблюдателни и прицелни оптични системи. Това стана в рамките на Световното изложение за отбрана в Рияд, съобщи ТАСС. Оръжието може да се използва за защита както на военни, така и на граждански обекти в градска среда.

От компанията уточняват, че лазерното оръжие се отличава с удобство при насочване, прицелване и задържане на целта.

Още: Украйна тества ново лазерно оръжие, което унищожава дронове за секунди

Оръжието може да действа в диапазон от 50 до 500 м. Мощността на лазерното излъчване е 0,75-2,0 кВт. Теглото на оръжието е 4-4,5 кг.

Изложението в столицата на Саудитска Арабия приключва днес.

Германия поръчва дронове камикадзе за над 500 млн. евро

Ukraine presented its multicaliber Shershen air defense system at World Defense Show 2026 in Riyadh, according to Militarnyi. The system has been tested with five types of missiles, including Soviet, foreign and prospective Ukrainian-made variants. It includes a radar control… pic.twitter.com/eHY5UtPQWs — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 12, 2026