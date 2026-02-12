Войната в Украйна:

Беларус представи лазерно оръжие срещу дронове (СНИМКИ)

Беларуската компания "Лемт" представи за първи път лазерно оръжие за дезориентиране на всички видове безпилотни летателни апарати чрез поразяване на наблюдателни и прицелни оптични системи. Това стана в рамките на Световното изложение за отбрана в Рияд, съобщи ТАСС. Оръжието може да се използва за защита както на военни, така и на граждански обекти в градска среда.

От компанията уточняват, че лазерното оръжие се отличава с удобство при насочване, прицелване и задържане на целта. 

Оръжието може да действа в диапазон от 50 до 500 м. Мощността на лазерното излъчване е 0,75-2,0 кВт. Теглото на оръжието е 4-4,5 кг.

Изложението в столицата на Саудитска Арабия приключва днес.

Елена Страхилова
