Сирски призна за застой на украинската ПВО за 2 години

Системата за противовъздушна отбрана на Украйна работи в изключително трудни условия заради постоянните руски ракетни и дронови атаки. Ефективността на противовъздушната отбрана е останала на същото ниво за последните две години. Това стана ясно от думите на главнокомандващия украинската армия Олександър Сирски.

"През последните две години ефективността на системата за противовъздушна отбрана се задържа на приблизително 74%. Опитваме се да увеличим този процент чрез иновации", поясни той, цитиран от украински медии днес.

Сирски изброи, че устойчивостта на системата за ПВО зависи от много фактори, включително от редовните доставки на оръжия, технологичния напредък, ефективните решения за персонала и управлението, способността за бързо адаптиране към новите предизвикателства и изоставянето на остарелите бюрократични практики.

Той допълни, че при благоприятни метеорологични условия активно се използват самолети, хеликоптери и дронове прехващачи. Това позволява унищожаването на 70%, а понякога и повече, от всички оръжия за въздушно нападение.

