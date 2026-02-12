Стачка в "Луфтханза" отмени полети в България

Обявена стачка на екипажи на германския авиопревозвач "Луфтханза" отмени редица полети. България също беше засегната, след като компанията отмени общо 6 полета от и до София, съобщиха от пресцентъра на летище "Васил Левски".

Отменени са един кацащ и един излитащ полет по линията София – Мюнхен, както и два кацащи и два излитащи полета по направлението София – Франкфурт. Сутрешният полет на авиокомпанията за Франкфурт е излетял по разписание.

Стачката

На целодневен протест излязоха пилотите и стюардите от основната авиокомпания в групата "Луфтханза", както и от подразделението за товарни превози "Луфтханза карго". Причината е спор за възнагражденията и пенсиите, съобщи синдикален говорител.

Недоволните служители настояват за по-добри условия на труд и по-високи пенсионни вноски. Директорът "Човешки ресурси" на "Луфтханза" Михаел Нигеман посочи, че спорът може да бъде решен единствено чрез преговори, като подчерта, че компанията "просто няма финансов ресурс" да удовлетвори исканията в сегашния им вид.

От синдиката на кабинния състав (UFO) потвърдиха, че в протеста участват служители на "Луфтханза" и регионалното ѝ подразделение "Луфтханза Ситилайн" (Lufthansa CityLine). Компанията съобщи, че очаква мащабни отменени полети, но първоначално не предостави точни данни за броя им.

Източник: БГНЕС

По големите летища, сред които Франкфурт и Берлин, информационните табла показват, че е запазен само ограничен брой полети на "Луфтханза". Пътниците се уведомяват основно по електронен път и са призовани да не се отправят към летищата, без предварително да проверят статуса на полета си, предаде БТА.

В стачката за по-високи корпоративни пенсии участват около 4800 пилоти от "Луфтханза" и товарното ѝ подразделение "Луфтханза Карго" (Lufthansa Cargo). Кабинният състав предприема протестни действия с цел да ускори преговорите по няколко колективни трудови договора.

Препоръки за пътниците у нас

От софийското летище препоръчват на пътниците да следят актуалната информация в реално време на официалния сайт на превозвача, както и на интернет страницата на столичното летище.

По-рано днес стотици полети на авиокомпанията бяха отменени, предаде ДПА.

Предупредителната стачка е започнала в 00:01 ч. местно време (01:01 ч. българско време) се очаква ще продължи до полунощ. Очаква се стотици самолети на най-голямата германска авиокомпания да останат на земята.

Според компанията летищните операции ще се нормализират в петък, 13 февруари.