Мнозинството германци подкрепят преговори между Мерц и Путин

Мнозинството от германците подкрепят организирането на преки разговори между канцлера Фридрих Мерц и руския лидер Владимир Путин за прекратяване на войната на Москва в Украйна. Това сочат данните от ново социологическо проучване на института "Югов" по поръчка на ДПА. Около 58% от анкетираните заявяват, че по-скоро или категорично биха подкрепили подобни разговори и едва 26% са против.

Подкрепата за пряк контакт между Мерц и Путин е особено силна сред избирателите на консерваторите на Мерц, като 64% подкрепят предложението. Одобрението е най-ниско сред привържениците на крайнолявата партия "Левите" – 47%.

Проучването на "Югов" е направено онлайн между 6 и 9 февруари сред 2042 респонденти в Германия.

Припомняме, че френският президент Еманюел Макрон наскоро се изказа в подкрепа на преки разговори между европейците и Путин, след като посредническите усилия на САЩ досега не дадоха резултат. Мерц тогава изрази скептицизъм към подобен подход, коментирайки "не искам да водя разговори, които водят до такива резултати".

