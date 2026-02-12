Оставката на Румен Радев:

Мнозинството германци подкрепят преговори между Мерц и Путин

12 февруари 2026, 11:30 часа 322 прочитания 0 коментара
Мнозинството германци подкрепят преговори между Мерц и Путин

Мнозинството от германците подкрепят организирането на преки разговори между канцлера Фридрих Мерц и руския лидер Владимир Путин за прекратяване на войната на Москва в Украйна. Това сочат данните от ново социологическо проучване на института "Югов" по поръчка на ДПА. Около 58% от анкетираните заявяват, че по-скоро или категорично биха подкрепили подобни разговори и едва 26% са против. 

Подкрепата за пряк контакт между Мерц и Путин е особено силна сред избирателите на консерваторите на Мерц, като 64% подкрепят предложението. Одобрението е най-ниско сред привържениците на крайнолявата партия "Левите" – 47%. 

Проучването на "Югов" е направено онлайн между 6 и 9 февруари сред 2042 респонденти в Германия.

Още: Фридрих Мерц: Германия проучва възможността за споделен ядрен чадър с европейски съюзници

Припомняме, че френският президент Еманюел Макрон наскоро се изказа в подкрепа на преки разговори между европейците и Путин, след като посредническите усилия на САЩ досега не дадоха резултат. Мерц тогава изрази скептицизъм към подобен подход, коментирайки "не искам да водя разговори, които водят до такива резултати".

Мерц: Въпреки разочарованието да не бързаме да отписваме НАТО

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Владимир Путин германци Фридрих Мерц война Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес