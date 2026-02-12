Докато руски арсенал гърми, Москва се хвали със свалени 5 ракети "Фламинго". Украйна удари рафинерия на 1700 км от границата (ВИДЕО)

"Системите за противовъздушна отбрана са свалили пет крилати ракети с голям обсег „Фламинго“, шест управляеми въздушни бомби, осем ракети за HIMARS, произведени в САЩ, и 211 безпилотни летателни апарата с фиксирани крила". С такова съобщение излезе на 12 февруари руското военно министерство, изброявайки какви въздушни цели е обезвредила ПВО за последното денонощие - разбира се, без да се посочват доказателства.
Впечатление прави акцентирането върху мощните украински ракети "Фламинго". Твърди се, че те са били насочени към арсенал на Главната дирекция за ракети и артилерия на Русия (ГРАУ) близо до Котлубан в региона на Волгоград. Местният губернатор съобщи за пожар, причинен от „отломки“ в обект на Министерството на отбраната там, и за евакуации поради риск от експлозии.
Украинският мониторингов канал Supernova+ препубликува твърдения от руски канали, че вероятно става въпрос за удар с ракети "Фламинго" и че той е по обект на руските ракетни войски - изглежда, склад за оръжия и боеприпаси.
Генералният щаб на Украйна потвърди, че неговите сили са нанесли удар по голям арсенал на ГРАУ за ракети и боеприпаси близо до Котлубан, като са използвали крилати ракети FP-5 Flamingo. Това е причинило мощни експлозии, чуващи и виждащи се на различни видеа. Доколко руското военно министерство казва истината в такъв случай, всеки може да прецени:
Overnight, Ukrainian forces struck a Russian GRAU ammunition depot south of Kotluban in Volgograd region. Multiple explosions were recorded and detonations are ongoing. Authorities announced the evacuation of residents in Kotluban. #Ukraine pic.twitter.com/g9HzBX3SB4— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 12, 2026
Ударени са били също така завод за отбрана в Мичуринск, както вече съобщихме, и складове за боеприпаси в окупираната част на Запорожието.
Междувременно се появи последващ анализ на удара от 11 февруари срещу рафинерията на "Лукойл" във Волгоград, който показва сериозни щети по техническите надлези на критично важния блок AVT-1: Украйна пак подпали рафинерията на "Лукойл" във Волгоград, Русия уби 3 бебета с дрон (ВИДЕО).
Follow-up analysis of the Feb 11 strike on the Lukoil Volgograd refinery indicates serious damage to technical overpasses of the critical AVT-1 unit. #Ukraine https://t.co/zDYTshl5qD pic.twitter.com/46MbB59YjX— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 12, 2026
Атака срещу още един обект на "Лукойл"
Украинските безпилотни сили нанесоха удар с дронове с голям обсег и по рафинерията „Лукойл Ухтанефтепереработка“ в град Ухта, намиращ се в автономна република Коми. Съоръжението е на около 1700 км от границата с Украйна. Твърди се, че нападението е било осъществено с дронове AН-196 "Лютий" или FP-2.
Ukrainian Unmanned System Forces struck the Lukoil Ukhtaneftepererabotka refinery in Ukhta, Komi Republic, with long-range drones. The facility lies about 1,700 km from Ukraine’s border. #Ukraine pic.twitter.com/FgnSdnq7LG— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 12, 2026
The moment a Ukrainian AN-196 Liutyi / FP-2 long-range drone flies towards its target in Ukhta. pic.twitter.com/stpXtUzHJF— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 12, 2026
The moment of impact by a Ukrainian long-range drone on the Lukoil Ukhtaneftepererabotka refinery in Ukhta. #Ukraine pic.twitter.com/ixVZTMUoFW— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 12, 2026
Анализ на украинската мониторингова група "КиберБорошно", която работи с данни от отворени източници, потвърждава - атаката е извършена с дронове АН-196 "Лютий". Ударена е инсталация за атмосферно-вакуумна дестилация на суров нефт. Инсталацията, модернизирана през 2012 г., може да преработва до 2 милиона тона суров петрол годишно и произвежда мазут, дизелово гориво и газьол.
Ukrainian forces attacked the Ukhta oil refinery using AN-196 “Liutyi” drones, striking the AVT atmospheric-vacuum crude distillation unit. The unit, modernized in 2012, can process up to 2 million tons of crude annually and produces fuel oil, diesel and vacuum gas oil. #Ukraine https://t.co/gtEHZW2cem pic.twitter.com/mQHFCvD4zz— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 12, 2026
