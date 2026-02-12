Спорт:

12 февруари 2026, 14:21 часа 244 прочитания 0 коментара
Докато руски арсенал гърми, Москва се хвали със свалени 5 ракети "Фламинго". Украйна удари рафинерия на 1700 км от границата (ВИДЕО)

"Системите за противовъздушна отбрана са свалили пет крилати ракети с голям обсег „Фламинго“, шест управляеми въздушни бомби, осем ракети за HIMARS, произведени в САЩ, и 211 безпилотни летателни апарата с фиксирани крила". С такова съобщение излезе на 12 февруари руското военно министерство, изброявайки какви въздушни цели е обезвредила ПВО за последното денонощие - разбира се, без да се посочват доказателства.

Впечатление прави акцентирането върху мощните украински ракети "Фламинго". Твърди се, че те са били насочени към арсенал на Главната дирекция за ракети и артилерия на Русия (ГРАУ) близо до Котлубан в региона на Волгоград. Местният губернатор съобщи за пожар, причинен от „отломки“ в обект на Министерството на отбраната там, и за евакуации поради риск от експлозии.

Украинският мониторингов канал Supernova+ препубликува твърдения от руски канали, че вероятно става въпрос за удар с ракети "Фламинго" и че той е по обект на руските ракетни войски - изглежда, склад за оръжия и боеприпаси.

Генералният щаб на Украйна потвърди, че неговите сили са нанесли удар по голям арсенал на ГРАУ за ракети и боеприпаси близо до Котлубан, като са използвали крилати ракети FP-5 Flamingo. Това е причинило мощни експлозии, чуващи и виждащи се на различни видеа. Доколко руското военно министерство казва истината в такъв случай, всеки може да прецени:

Ударени са били също така завод за отбрана в Мичуринск, както вече съобщихме, и складове за боеприпаси в окупираната част на Запорожието.

Атака срещу още един обект на "Лукойл"

Украинските безпилотни сили нанесоха удар с дронове с голям обсег и по рафинерията „Лукойл Ухтанефтепереработка“ в град Ухта, намиращ се в автономна република Коми. Съоръжението е на около 1700 км от границата с Украйна. Твърди се, че нападението е било осъществено с дронове AН-196 "Лютий" или FP-2.

Анализ на украинската мониторингова група "КиберБорошно", която работи с данни от отворени източници, потвърждава - атаката е извършена с дронове АН-196 "Лютий". Ударена е инсталация за атмосферно-вакуумна дестилация на суров нефт. Инсталацията, модернизирана през 2012 г., може да преработва до 2 милиона тона суров петрол годишно и произвежда мазут, дизелово гориво и газьол.

Димитър Радев
