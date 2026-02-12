Мелони: Спазихме обещанието си за мерки срещу незаконната миграция

Италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че правителството ѝ е изпълнило поетия ангажимент към гражданите, като е представило законопроект с мерки срещу незаконната миграция. Сред тях е и възможността властите да налагат т.нар. морска блокада при определени обстоятелства, цитира думите й италианската новинарска агенция АНСА.

Във видеопослание, разпространено късно вечерта след пристигането ѝ в Белгия за неформалната среща на върха на ЕС, Мелони подчерта, че мярката ще може да се прилага при сериозна заплаха за обществения ред или националната сигурност като, например, при риск от тероризъм, както и при извънреден миграционен натиск.

Според нея това ще позволи да се въвежда забрана за преминаване на плавателни съдове през италианските териториални води, а мигрантите на борда да бъдат насочвани към трети страни.

Мелони посочи още, че законопроектът е съвместим с новите европейски правила, включително с Пакта за миграцията и убежището на ЕС, който ще влезе в сила през юни, и чието оформяне, по думите ѝ, е станало с активното участие на Италия. Мелони призова парламента да разгледа и приеме законопроекта в кратки срокове.

