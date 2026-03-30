30 март 2026, 12:09 часа
Белгия отлага биометричните проверки по границите

Белгия отлага регистрацията на биометрични данни като пръстови отпечатъци и лицево разпознаване за граждани извън ЕС в рамките на системата "Вход/Изход" (EES), след като тестовете доведоха до сериозни забавяния по летищата, съобщи агенция Белга, цитирана от БТА. Решението бе взето от министъра на вътрешните работи Бернар Кентин и министъра по въпросите на убежището и миграцията Анелен ван Босют.

Системата се въвежда поетапно в целия ЕС от октомври миналата година и изисква гражданите на трети страни да предоставят биометрични данни наред с паспорта и информация за пътуването. Този подход позволява реакция при технически проблеми, включително временно спиране при извънредни обстоятелства като прекомерни опашки.

В Белгия първоначалният план предвиждаше ограничено прилагане на системата в определени часове с цел пълно внедряване до 10 април, включително на летището в Брюксел. Този график обаче се отлага, както вече направиха и Нидерландия и Франция.

Министрите посочват, че тестовете са довели до значително увеличаване на времето за чакане. Въпреки усилията на институциите, необходимите технологични и инфраструктурни условия за бърза и удобна обработка на пътниците все още не са напълно осигурени.

Кантен определи опашките като "неприемливи" както за пътниците, така и за имиджа на Брюксел, като подчерта, че отлагането няма да отслаби контрола. "Всеки пътник, влизащ на нашата територия, ще бъде щателно проверяван", каза той.

Белгийските власти ще продължат консултациите с Европейската комисия, за да изготвят реалистичен график за пълното въвеждане на системата.

"Укрепването на охраната по границите е необходима предпоставка за ефективна миграционна политика и за сигурността на нашите граждани", подчерта Ван Босют, като добави, че системата трябва да функционира безпроблемно на практика, което изисква повече време.

Виолета Иванова Отговорен редактор
