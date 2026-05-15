ВИДЕА на украински удари: Руски кораб с военен товар гори, третата по големина руска рафинерия - също

След като вчера, 14 май, командващият Силите за безпилотни операции във Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) майор Роберт Бровди "Мадяр" съобщи, че неговите подчинени са ударили с дронове руски кораб, превозващ воденни товари, днес вече са публикувани и видеокадри от операцията. Ударите са три и са факт, макар че в пристанището на окупирания от руснаците украински град Бердняск има няколко установки на на зенитно-ракетната система "Панцир-С1". При удара са загинали и руски военни, уточнява се колко.

Същевременно, украински анализ на видеокадри и снимки от украинския удар с дронове по Рязанската рафинерия показва голям пожар точно в района на всички първични преработвателни установки на рафинерията, а именно AVT-1/2/3/4 и AT-6. С тях рафинерията може да преработва около 19–20 милиона тона петрол годишно т.е. тя е третата по големина в цялата Руска федерация. Без тях нищо не може да бъде преработено.

Освен това, има пожар и в района между рафинерията и когенерационната централа, който вероятно е възникнал в резултат на повреда на технологичния естакада, свързващ когенерационната централа и рафинерията.

Ryazan oil refinery, one of Russia’s largest with 17 million tons of annual processing capacity, is engulfed in flames after a massive overnight drone attack. Oil rain was reported, and air defense or EW activity reportedly hit a high-rise, causing dead and wounded. #Russia pic.twitter.com/sEgQBAJxG7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 15, 2026

Украинският мониторингов канал "Кибер Борошно" уточнява: "От самото начало Рязанската рафинерия оставаше трудна цел за украинските дронове (бел. ред - тя е атакувана двуцифрен брой пъти от старта на пълномащабната война, подпалена от руския диктатор Владимир Путин). Според нашите наблюдения, процентът на успех на атаките беше нисък поради високото ниво на руската ПВО. Успешните атаки често бяха точкови и днес можем да кажем, че са регистрирани множество удари в самия център на рафинерията"