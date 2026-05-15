15 май 2026, 15:21 часа 419 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Володимир Зеленський
Румъния и Украйна финализират споразумение за противодействие на дронове до два-три месеца. Това обяви румънският президент Никушор Дан на Международното изложение за авиация, сигурност и отбрана BSDA 2026 в Букурещ.  

Попитан дали споразумението ще включва дългоочакваното съвместно производство на дронове с Украйна, държавният глава отговори, че има два въпроса, които се припокриват, но не са идентични. 

"Първият е включването в програмата SAFE на компонент за производство на дронове в Румъния, тоест ще има финансиране чрез SAFE и нещата ще бъдат подписани на хартия до 31 май. От друга страна, това е обща рамка, за която дискусията тепърва започна, за по-широкия феномен на дроновете, включително антидронове. Става дума за технически процес, който бих казал, че ще финализираме в рамките на два-три месеца. Това партньорство започна на стратегическо ниво през март, когато президентът на Украйна Володимир Зеленски беше в Букурещ. То ще бъде технически материализирано след два-три месеца и ще позволи много по-гъвкаво сътрудничество в целия спектър от дронове", заяви Никушор Дан.

Той отбеляза, че вече е предложил споразумение за дронове на Европейския съюз, но според него тази система трябва да се развива "както на ниво европейски институции, така и на ниво отделни държави". 

На 12 март в Букурещ Никушор Дан и Володимир Зеленски подписаха съвместната декларация за установяване на стратегическо партньорство между Румъния и Украйна, както и такава за намеренията за съвместно производство на дронове. 

Украйна Румъния дронове Володимир Зеленски Никушор Дан
Елена Страхилова
