Румъния и Украйна финализират споразумение за противодействие на дронове до два-три месеца. Това обяви румънският президент Никушор Дан на Международното изложение за авиация, сигурност и отбрана BSDA 2026 в Букурещ.

Попитан дали споразумението ще включва дългоочакваното съвместно производство на дронове с Украйна, държавният глава отговори, че има два въпроса, които се припокриват, но не са идентични.

"Първият е включването в програмата SAFE на компонент за производство на дронове в Румъния, тоест ще има финансиране чрез SAFE и нещата ще бъдат подписани на хартия до 31 май. От друга страна, това е обща рамка, за която дискусията тепърва започна, за по-широкия феномен на дроновете, включително антидронове. Става дума за технически процес, който бих казал, че ще финализираме в рамките на два-три месеца. Това партньорство започна на стратегическо ниво през март, когато президентът на Украйна Володимир Зеленски беше в Букурещ. То ще бъде технически материализирано след два-три месеца и ще позволи много по-гъвкаво сътрудничество в целия спектър от дронове", заяви Никушор Дан.

Още: Украйна и Румъния започват военно сътрудничество и съвместно производство на оръжие (СНИМКИ, ВИДЕО)

Той отбеляза, че вече е предложил споразумение за дронове на Европейския съюз, но според него тази система трябва да се развива "както на ниво европейски институции, така и на ниво отделни държави".

На 12 март в Букурещ Никушор Дан и Володимир Зеленски подписаха съвместната декларация за установяване на стратегическо партньорство между Румъния и Украйна, както и такава за намеренията за съвместно производство на дронове.

Румъния следва България: Надежди до 3 години да покрие условията за еврозоната