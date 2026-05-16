С 18 млрд. лири: Стармър предвижда пълно обновяване на британската армия

Британският премиер Киър Стармър ще одобри увеличение на разходите за отбрана с 18 милиарда лири стерлинги. Ходът му идва в момент, в който натискът върху лидерството му нараства. Чиновници казват, че финансирането би модернизирало въоръжените сили на Великобритания и би засилило готовността за бъдещи конфликти.

Обвинения и гласове за оставка

Стармър е под сериозно напрежение - икономическата ситуация в страната е лоша, а цените се повишават, пише АРД. Начинът, по който премиерът се справи със скандала с Питър Манделсън - назначен за посланик във Вашингтон, въпреки че се е знаело, че е бил свързан с Джефри Епстийн, създаде още повече проблеми за Стармър. Министър-председателят получи тежки обвинения - че е слаб лидер и е демонстрирал грешна преценка.

Още: Загубих доверие в Стармър: Очаквано, британският здравен министър подаде оставка

След тези катастрофални резултати на изборите, напрежението става още по-голямо за Стармър. Лявото крило на Лейбъристката партия и някои профсъюзи вече открито искат оставката му, отбелязва германската обществена медия. Кабинетът на премиера не е оттеглил подкрепата си от него, но политически анализатори смятат, че вече се водят дискусии дали партията може да се възстанови от това електорално поражение, ако Стармър остане начело.

Още: Великобритания преговаря с ЕС да се включи в големия заем за Украйна, важна новина и за замразените руски активи

Британският премиер многократно заяви, че няма намерение да се оттегля. Според него загубата на изборите не е причина да подава оставка, а мотивация. Стармър заяви, че няма намерение да подценява лошите резултати на партията си, но трябва да приеме предизвикателството, вместо да вкарва държавата в криза като подаде оставка. До следващите парламентарни избори има дълго време - те са чак през 2029 г. Букмейкърите в Англия вече предлагат залагания дали Стармър ще бъде свален - изглежда, че за британците това става все по-вероятен сценарий.

Искания за независимост от Уелс, Шотландия, Северна Ирландия?

Изборите в Шотландия и Уелс също демонстрират, че Лейбъристката партия е в много лоша позиция. Лидерката на местния парламент в Уелс - Елунед Морган, която е представител на лейбъристите, загуби мястото си. Националистическата "Партия на Уелс” и Reform UK са на първо и второ място. В Шотландия националистите печелят с голямо отстояние, макар и да не успяват да си осигурят пълно мнозинство.

Още: Нов трус за Киър Стармър: Здравният министър на път да подаде оставка

В Северна Ирландия също управлява партията, която търси обединение на острова - "Шин Фейн”. Така и трите партии, които ще управляват в Уелс, Шотландия и Северна Ирлания, всъщност са били създадени с цел отделяне от Обединеното кралство, пише АРД. Това вероятно ще укрепи силите, които се застъпват за независимост – това може да стане особено интересно, ако в бъдеще в Уестминстър влезе английска националистическа партия като Reform UK.

Нов: Стармър се бори за оцеляване във Великобритания