Спорт:

С 18 млрд. лири: Стармър предвижда пълно обновяване на британската армия

16 май 2026, 0:52 часа 165 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
С 18 млрд. лири: Стармър предвижда пълно обновяване на британската армия

Британският премиер Киър Стармър ще одобри увеличение на разходите за отбрана с 18 милиарда лири стерлинги. Ходът му идва в момент, в който натискът върху лидерството му нараства. Чиновници казват, че финансирането би модернизирало въоръжените сили на Великобритания и би засилило готовността за бъдещи конфликти.

Обвинения и гласове за оставка

Стармър е под сериозно напрежение - икономическата ситуация в страната е лоша, а цените се повишават, пише АРД. Начинът, по който премиерът се справи със скандала с Питър Манделсън - назначен за посланик във Вашингтон, въпреки че се е знаело, че е бил свързан с Джефри Епстийн, създаде още повече проблеми за Стармър. Министър-председателят получи тежки обвинения - че е слаб лидер и е демонстрирал грешна преценка.

Още: Загубих доверие в Стармър: Очаквано, британският здравен министър подаде оставка

След тези катастрофални резултати на изборите, напрежението става още по-голямо за Стармър. Лявото крило на Лейбъристката партия и някои профсъюзи вече открито искат оставката му, отбелязва германската обществена медия. Кабинетът на премиера не е оттеглил подкрепата си от него, но политически анализатори смятат, че вече се водят дискусии дали партията може да се възстанови от това електорално поражение, ако Стармър остане начело.

Още: Великобритания преговаря с ЕС да се включи в големия заем за Украйна, важна новина и за замразените руски активи

Британският премиер многократно заяви, че няма намерение да се оттегля. Според него загубата на изборите не е причина да подава оставка, а мотивация. Стармър заяви, че няма намерение да подценява лошите резултати на партията си, но трябва да приеме предизвикателството, вместо да вкарва държавата в криза като подаде оставка. До следващите парламентарни избори има дълго време - те са чак през 2029 г. Букмейкърите в Англия вече предлагат залагания дали Стармър ще бъде свален - изглежда, че за британците това става все по-вероятен сценарий.

Искания за независимост от Уелс, Шотландия, Северна Ирландия?

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Изборите в Шотландия и Уелс също демонстрират, че Лейбъристката партия е в много лоша позиция. Лидерката на местния парламент в Уелс - Елунед Морган, която е представител на лейбъристите, загуби мястото си. Националистическата "Партия на Уелс” и Reform UK са на първо и второ място. В Шотландия националистите печелят с голямо отстояние, макар и да не успяват да си осигурят пълно мнозинство.

Още: Нов трус за Киър Стармър: Здравният министър на път да подаде оставка

В Северна Ирландия също управлява партията, която търси обединение на острова - "Шин Фейн”. Така и трите партии, които ще управляват в Уелс, Шотландия и Северна Ирлания, всъщност са били създадени с цел отделяне от Обединеното кралство, пише АРД. Това вероятно ще укрепи силите, които се застъпват за независимост – това може да стане особено интересно, ако в бъдеще в Уестминстър влезе английска националистическа партия като Reform UK.

Нов: Стармър се бори за оцеляване във Великобритания

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Великобритания военни британска армия Киър Стармър
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес