За пръв път: Таксита без шофьори обслужват пътници в Европа (ВИДЕО)

Първата в Европа услуга за такси с автономно управление стартира в Хърватия. Услугата Robotaxi започнаха да функционират в Загреб. Засега 10 автономни превозни средства се движат из града и могат да се поръчат чрез приложение.
The Robotaxi service has started operating in Zagreb. For now, 10 autonomous vehicles are driving around the city and can be ordered through an app.
There is still a safety operator inside the cars, but the company
В колите все още има оператор за безопасност, но компанията планира напълно да премахне шофьорите в бъдеще. Ако проектът се окаже успешен, услугата може да се разшири до около 30 други европейски града.
