За пръв път: Таксита без шофьори обслужват пътници в Европа (ВИДЕО)

15 май 2026, 23:30 часа
Снимка: iStock/Guliver
Първата в Европа услуга за такси с автономно управление стартира в Хърватия. Услугата Robotaxi започнаха да функционират в Загреб. Засега 10 автономни превозни средства се движат из града и могат да се поръчат чрез приложение.

В колите все още има оператор за безопасност, но компанията планира напълно да премахне шофьорите в бъдеще. Ако проектът се окаже успешен, услугата може да се разшири до около 30 други европейски града.

такси Хърватия Таксита автономно шофиране
Елин Димитров Редактор
