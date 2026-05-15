Паника на "Евровизия": Заплаха от антиизраелска група, че ще нахлуе на сцената утре вечер (СНИМКА)

Огромна драма се разиграва точно преди големия финал на "Евровизия". Заплашителни публикации в социалните мрежи разкриват групов заговор за нахлуване на сцената по време на изпълнението на израелската песен "Мишел", съобщава изданието Euromix.

Европейският съюз за радио и телевизия и силите за сигурност са в повишена готовност, за да предотвратят каквито и да било инциденти по време на живото предаване.

Оказва се, че протестите пред залата и освиркванията по време на концертите и репетициите далеч не са върхът на напрежението около Израел. През последните часове в социалните мрежи се разпространява конкретна, изрична и особено стресираща заплаха с цел физически саботаж на изпълнението на Ноам Бетан утре вечер на големия финал на "Евровизия" във Виена.

"Ще излезем на сцената като група"

Напрежението се покачи след публикация в голяма Facebook група на фенове на конкурса, публикувана от анонимен профил.

"Утре ще излезем на сцената като група по време на изпълнението на Израел и ще го прекъснем", заканват се антиизраелски активисти.

"Няма да има мир с Израел", се казва още в призива, който обвинява Тел Авив в "отвратителни престъпления".

Източник: euromix.co.il

EBU е в паника: Безпрецедентни мерки за сигурност

Тази заплаха не остана на ниво вайръл пост във Facebook. Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) и Австрийската телевизионна мрежа са в истинска паника.

Спомени от миналото за нахлуващи хора на сцената по време на живите предавания – като това, прекъснало SuRie през 2018 г. или Jimmy Jump през 2010 г., преследват организаторите на "Евровизия". Но този път рискът е по-голям, защото става въпрос за опасност от враждебна политическа организация или група, планираща да щурмува сцената, за да унижи израелската делегация.

След новите разузнавателни данни нивото на сигурност около залата е повишено до рекордни нива преди финала. Смята се, че около сцената ще бъде сключен изключително стегнат обръч от обозначени и цивилни охрантели.

Те ще покрият точките на контакт с публиката, за да могат да заловят и неутрализират бързо всеки, който се опита да тръгне към сцената по време на израелското изпълнение.

Засега Ноам Бетан демонстрира пълно самообладание пред лицето на провокациите. Пред организаторите обаче стои предизвикателството да му осигурят спокойствие и сигурност по време на неговите 3 минути на сцената.

Напрежението в австрийската столица се покачва, а мерките за сигурност се затягат. Местните власти не поемат рискове и действат решително. Виенската полиция вече обяви безпрецедентните си мерки за сигурност, които включват засилено полицейско присъствие, контролно-пропускателни пунктове и операции под прикритие, с цел да се гарантира безопасността на делегациите, особено на израелската, и спокойствието на десетките хиляди туристи в града.