Ядрената гордост на Путин "Сармат" май пак даде фира: О.з. украински генерал

Какво се случи в действителност с теста на руската ракета "Сармат" на 9 май тази година? Май нейната история ще се окаже значително по-интересна, от това, което Кремъл представя или по-скоро се опитва да скрие. Колкото повече подробности излизат наяве, толкова повече се усеща, че не сме свидетели на успешно тестване, а на внимателно организирана информационна операция. Това пише Виктор Ягун, директор на Агенцията за реформа в сектора за сигурност на Украйна, о.з. генерал-майор от Службата за сигурност на Украйна, в профила си във Фейсбук.

Публикуваме текста без съкращения:

"Цялата ситуация е странна от самото начало", отбелязва той.

"На 9 май Русия се готвеше за нещо наистина мащабно. Зоните над Камчатка, части от Арктика, Оренбургска област и акваторията покрай вероятния полет на междуконтиненталната ракета бяха затворени. Такива ограничения обикновено не се налагат заради телевизионното отразяване, а защото това е стандартна подготовка за изпитателно изстрелване на междуконтинентална балистична ракета.

Но после стана нещо, което не се вписва добре в официалния наратив.

Ако тестът е бил напълно успешен, Кремъл щеше да го обяви възможно най-бързо и възможно най-шумно. Особено сега, когато Путин критично се нуждае от всякакви символични и стратегически победи на фона на войната, санкциите и увеличаващите се въпроси относно състоянието на руския военно-промишлен комплекс.

Но вместо това имаше почти тридневна пауза.

И едва на 12 май се появиха кратки кадри от изстрелването на ракетата, заедно с доклад на командира на Ракетните войски със стратегическо предназначение Сергей Каракаев до Путин.

На пръв поглед това е стандартна история за "успешно изстрелване". Но ако се вслушате внимателно във формулировката, се появяват нюанси, които са много неприятни за Кремъл.

В съветската и руската практика успешните изпитания на междуконтинентални ракети почти винаги включват стандартни фрази: "работоспособността е потвърдена на всички етапи на полета", бойните глави достигнаха в определения район", "целите на полигона Кура бяха поразени".

Това не са просто бюрократични подробности. За стратегическите ракети доставката на бойните глави до целта е основният критерий за успех.

Но този път Каракаев говори изключително предпазливо: "Изстрелването беше успешно, мисията за изстрелване изпълнена". И това е всичко.

Нито дума за завършване на целия полетен маршрут;

Нито дума за постиженията на полигона Кура;

Нито дума за работата на основните агрегати;

Нито дума за потвърждаване на изчислените характеристики на който и да е етап от полета.

За някой, който не е запознат с темата, това може да изглежда нормално. Но за тези, които наблюдават такива тестове от години, подобна лаконичност изглежда крайно необичайна.

Освен това, публикуваните видеа показват само самото изстрелване и първите секунди от полета. Това не доказва абсолютно нищо. Ракетата е могла да излезе нормално от силоза, да завърши част от фазата на ускорение на траекторията си и след това да загуби контрол, да се разпадне или да се самоунищожи.

Именно затова липсата на кадри или дори каквито и да било твърдения за постиженията на полигона Кура е толкова показателна.

И тук има още един важен момент.

Ракетата "Сармат" отдавна има репутацията на изключително проблемен проект. След единствения публично потвърден успешен тест през 2022 г., около системата редовно се появяват съобщения за неуспешни изстрелвания и технически проблеми. Западни анализатори дори документираха последиците от вероятна авария на площадката на силоза в Плесецк, използвайки сателитни изображения. С други думи, не говорим за стабилна, серийно произвеждана система, а по-скоро за изключително сложна система все още "в суров вид".

На този фон настоящата история изглежда съвсем различно. Най-вероятният сценарий сега изглежда горе-долу така:

Изстрелването наистина се е състояло на 9 май; Ракетата наистина е излетяла; Част от полета може да е протекла нормално; След това обаче са възникнали проблеми, които са попречили на пълното завършване на тестовете.

Кремъл изчака няколко дни, за да види дали ще се появят течове, сателитни изображения, снимки или видеа от инцидента. Когато стана ясно, че няма публични доказателства за провала, те решиха поне да покажат зрелищно изстрелване и да го обявят за "успех".

Технически това дори не е лъжа. Изстрелването наистина може би се е осъществило. Но успешно изстрелване и успешно изпитание на междуконтинентална ракета са две напълно различни неща. И точно затова цялата официална реторика сега е изненадващо предпазлива.

Защото за Путин "Сармат" отдавна е нещо повече от обикновена ракета. Тя е символ на статута на Русия на ядрена свръхсила, ключов елемент от психологическия натиск и вътрешната пропаганда. А сега Кремъл се нуждае толкова много от всеки стратегически успех, че дори частичен или съмнителен резултат се представя като голяма победа.

Но колкото по-внимателно се вглеждаш в детайлите, толкова повече добиваш впечатлението, че успешен резултат май така и не е бил постигнат."