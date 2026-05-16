Астън Вила разби Ливърпул в 6-голово шоу и си осигури място в Шампионска лига

16 май 2026, 0:38 часа
Астън Вила разгроми Ливърпул с 4:2 и си осигури класиране за Шампионската лига. В двубой от 37-ия кръг на Висшата лига на "Вила Парк" бирмингмаци тотално доминираха. Оли Уоткинс наниза две попадения, а Джон Макгин и Морган Роджърс добавиха по едно. За мърсисайци точен на два пъти бе Върджил ван Дайк. Тимът на Унай Емери 62 точки на четвърто място и дръпна с 3 пред днешния си съперник. За "виненочервените" предстои финал на Лига Европа с Фрайбург.

Срещата стартира с положение за домакините. Уоткинс обаче стреля слабо. Малко по-късно нападателят пак изтърва. Постепенно гостите се поокопитиха. В 27-ата гол на Коди Гакпо бе отменен заади засада. Вратарят на Вила се намеси при шут на Собослай от дистанция. Алексис Мак Алистър пък стреля неточно с глава. В края на полувремето Роджърс вкара за 1:0.

В 52-рата минута Ван Дайк засече с глава центриране на Собослай за 1:1. Попадение на Уоткинс не бе зачетено заради неродвна позиция. В 56-ата минута Нгумоа уцели греди. В ответната атака Собослай загуби топката заради подхлъзване, Роджърс пусна към Уоткинс, който реализира а 2:1. Мамардашвили се намеси при дава удара на Уоткинс. Буендия пък разтресе гредата с красиво изпълнения.

Активните действия на Вила бяха материализирани в 73-тата минута от Уоткинс, който се озова на точното място за добавка за 3:1. В 89-ата минута Макгин вкара шедьовър. В добавеното време Ван Дайк пак се разписа за 4:2.

Джем Юмеров Редактор
