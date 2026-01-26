Белгия връща афганистански имигранти, преговаря с талибаните

Белгия преговаря с талибаните за връщането на афганистанските имигранти, съобщават местни медии. Отбелязва се, че Брюксел се стреми да върне афганистанците без право на престой и онези, извършили престъпление в страната, обобщава БТА. Ръководителят на белгийската служба за чужденците е пътувал миналата седмица до Кабул заедно със свои колеги от още 20 държави от ЕС, за да се обсъдят условията за обратно приемане на афганистанците с министерствата на вътрешните и външните работи, както и със службите за сигурност.

Уточнява се, че талибаните са склонни да съдействат за установяването на самоличността на своите сънародници в Европа, предава Het Laatste Nieuws.

По официални данни - в Белгия пребивават 2635 граждани на Афганистан.

Преговори без политици

Белгийската страна отчита, че засега преговорите са технически и в тях не участват политици. Разговорите засягат едновременно доброволните и принудителните връщания.

Кабинетът на Аннелин Ван Босуйт, министър на Белгия по въпросите на убежището и миграцията, потвърди участието на страната в мисията. В изявление, публикувано в събота, министерството я описа като „административна мисия за признаване“, координирана от Европейската комисия с частично участие на Ван Босуйт.

Според министерството целта на мисията е да възстанови техническото сътрудничество с афганистанските власти по административни въпроси, по-специално по отношение на идентифицирането на лица за доброволно или принудително връщане. Приоритет ще се даде на случаите, свързани с лица без документи, които имат криминално досие, пише Brussels Times.

Ван Босуйт подчерта, че Белгия не споделя ценностите на талибанския режим, но отбеляза необходимостта от административно сътрудничество с правителства, които имат противоположни светогледи. Тя заяви, че такова сътрудничество е от съществено значение за улесняване на депортациите.

Министърът увери, че при никакви обстоятелства лица, които отговарят на условията за предоставяне на убежище - като афганистански жени и непълнолетни -, няма да бъдат принудително върнати в Афганистан.

