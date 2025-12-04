Войната в Украйна:

Талибанско правосъдие: 13-годишен екзекутира осъден като убиец на семейството му

04 декември 2025, 14:53 часа 319 прочитания 0 коментара
В Афганистан талибаните накараха 13-годишно момче лично да извърши екзекуцията на мъж, осъден от режима им, че убил роднините му, съобщава The Independent. Събитието е наблюдавано от 80 000 души - то е извършено на стадион и има видеокадри, които показват тълпата.

Осъденият мъж на име Мангал, заедно с още двама души, беше признат за виновен в убийството на 13 членове на семейството на момчето, включително жени и деца. Съдът осъди Мангал на кисас - форма на наказание съгласно шариата, която позволява на роднините на жертвите или да простят на убиеца, или да поискат екзекуцията му. Властите заявиха, че семейството е настоявало за екзекуцията.

Десетки хиляди хора се събраха на стадиона, за да гледат изпълнението на смъртната присъда.

Двама други осъдени мъже също получиха смъртни присъди, но тези екзекуции все още не са изпълнени.

