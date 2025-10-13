Войната в Украйна:

Прекрасно! Нова победа за "кралиците" на България на Европейското по шахмат!

13 октомври 2025, 22:21 часа 425 прочитания 0 коментара
Прекрасно! Нова победа за "кралиците" на България на Европейското по шахмат!

Женският тим на България записа победа, а мъжкият допусна загуба в предпоследния осми кръг на Европейското отборно първенство по шахмат в Батуми. Дамският квартет, който е шампион за 2023 година от турнира в Будва, спечели с 3:1 точки срещу състава на Унгария, с което запази шансовете си за атака на място в топ 5. При мъжете родните представители допуснаха третото си поражение от началото на надпреварата, след като отстъпиха с 1,5:2,5 точки пред Испания.

България победи Унгария

На първа дъска Антоанета Стефанова с белите фигури надви Жока Гаал, а на втора дъска с черните Белослава Кръстева се справи с Даваадемберел Номин-Ердене. Надя Тончева донесе третия успех на българския отбор, като с белите фигури отказа Петра Пап. Единственото поражение за българския тим допусна Виктория Радева, която на четвърта дъска загуби с черните фигури от Юлиана Тербе. С успеха си българският отбор събра 10 мач-точки и заема осмо място. Лидер с 14 е тимът на Полша, следван от Украйна и Германия с по 13.

Белослава Кръстева

При мъжете двубоят започна с реми на първа дъска между Аркадий Найдич и Алексей Широв. То бе последвано от такива на втора и четвърта дъска. На втора Момчил Петков с белите раздели точката с Давид Антон, а на четвърта капитанът на тима Кирил Георгиев направи същото с Хайме Сантос, за да доведе резултата до 1,5:1,5 точки. Това превърна партията между Радослав Димитров и Даниил Юфа в решителна и играещият с белите фигури испанец успя да я спечели в топовен ендшпил, за да донесе победата на тима си. В класирането България е на 27-о място с актив от 8 мач-точки. Начело с по 13 мач-точки са Азербайджан и Украйна, следвани от Сърбия с 11.

В ПРЕДНИЯ КРЪГ: Българските "кралици" счупиха каръка и се върнаха към победите на Европейското по шахмат

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Шахмат Антоанета Стефанова Виктория Радева Белослава Кръстева европейско първенство по шахмат
Още от Още спорт
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес