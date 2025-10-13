Мъжкият спор в "Ергенът: Любов в рая" превърна Орлин в любимец на зрителите (ВИДЕО)

В епизода от петък вечер (10 октомври) на романтичното предаване "Ергенът: Любов в рая" видяхме как една обикновена дискусия може да се превърна в изпълнен с напрежение и доста лют спор между мъжете. Четирима от тях - Йовица, Калоян, Орлин, Виктор и Петър, заедно обсъдиха възможните ситуации, които могат да се случват с половинките им, докато те отсъстват от рая. Темата на разговора обаче бързо пое в друга посока. А мнението на Орлин не се хареса на останалите - особено на Виктор, който доста остро реагира по време на разговора им.

Останалите момчета също не бяха съгласни с музиканта, който обясни, че заедно с Натали, с която вече имат взаимоотношения, смятат, че ако се появят хора, които са по-подходящи за тях, пътищата им ще се разделят безпроблемно.

Другите момчета също споделиха мнението и опита си от дългогодишните отношения, които са имали в миналото. Орлин обаче запази позицията си: „Резултатът при всички ни е еднакъв. В момента никой от нас не е във връзка и затова сме в това предаване!"

Орлин коментира, че според него Виктор и другите момчета слагат маски пред камерите и не са напълно истински в чувствата си към момичетата до тях.⁣

Той се почувства нападнат от мъжете и не можа да разбере техните гледни точки. Тонът на разговора се вдигна, а ситуацията стана разгорещена.

Феновете на предаването не останаха безучастни по темата и в социалните мрежи, в страниците на предаването, веднага коментираха случилото се. Много от тях категорично заявяват, че симпатизират на Орлин и го подкрепят напълно в начина му на разсъждение и поведението му. Други пък остро критикуваха Виктор заради бурната му реакция към музиканта.

Публиката подкрепи Орлин

Зрителите определиха Орлин за изключително "зрял, много интелигентен, автентичен и без капка арогантност в думите си".

"Орлин е доказателство, че не е нужно да си "батка", фитнес маниак или някой, който тропа по масата, за да си мъж. Истинската сила е в ума и начина, по който уважаваш жената до себе си.", коментира потребител в социалните мрежи.

Междувременно след излъчването на епизода, някои от дамите в предаването също подкрепиха Орлин със стори в Instagram, като сред тях бе и Дениз, която има връзка с Виктор.

Кои двойки ще останат заедно след скандала между мъжете, предстои тепърва да видим.