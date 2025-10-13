Де ла Фуенте коментира множеството контузии и отсече, че Испания излиза срещу България за класиране на Мондиал 2026

Старши треньорът на Испания Луис де ла Фуенте планира масивни ротации утре в четвъртата Световна квалификация, като заяви на пресконференцията си днес, че иска да разпредели усилията и да поддържа висока мотивация срещу българския отбор, който се затруднява след загубата с 6:1 от Турция. Освен това, българският тим повече от десет месеца е без победа и това беше подчертано на пресконференцията.

Европейските шампиони от Испания са без загубена точка в група Е и не са допуснали гол в трите срещи до момента. България е на дъното без актив и само с 1 вкаран гол, но дошъл при поражението с 1:6 в събота.

"Имаме състав от фантастични играчи и който и да излезе, е на изключително ниво. Имам представа за отбора, който ще изложа срещу България“, започна Де ла Фуенте. Испанците тренираха рано сутринта в 11.00 часа днес, но треньорът реши да даде пресконференцията си вечерта, за да бъде достъпен и за българските медии.

"В този отбор няма безплатни неща. Имаме много конкурентен отбор. Нашата отговорност е да продължим да печелим, момчетата са много гладни за успехи. Утре най-накрая можем да подготвим едно евентуално класиране.“ Де ла Фуенте беше попитан и как върви полемиката с Барселона и други клубове, които се оплакват от контузии на основните футболисти. Общо девет играчи на Испания няма да вземат участие в утрешната среща, начело с Ламин Ямал, а днес отпадна и Феран Торес.

"Винаги се грижим максимално за здравето на нашите играчи, винаги сме го правили. Ден след мач в лигата, за съжаление, играчи се контузват и става точно, когато са в националният отбор. Такива са обстоятелствата във футбола. Специално за Феран Торес - няма контузия, просто е леко неразположение, но утре се нуждаем от всички играчи на 100 процента. Решихме, че Феран ще си почине и ще се възстанови възможно най-скоро.“ Срещата от група "Е" по пътя към Световното първенство е във вторник, 14-и октомври, от 21.45 часа на стадион "Хосе Сория" във Валядолид.