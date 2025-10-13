Световните лидери подписаха декларацията за прекратяване на огъня в Газа (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и другите посредници подписаха документа за прекратяването на огъня между Израел и „Хамас“ в ивицата Газа на церемония в Египет, предаде ДПА. Тръмп и лидерите на Египет, Катар и Турция подписаха съвместна декларация в курортния град Шарм ел Шейх, целта на която според египетската страна е да бъде консолидирано прекратяването на огъня. Срещата на върха има за цел да ознаменува края на войната в ивицата Газа.

Тръмп, емирът на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, египетският президент Абдел Фатах ас Сиси и турският президент Реджеп Тайип Ердоган седнаха заедно на една маса, за да подпишат документа. Зад тях бяха други световни лидери, сред които германският канцлер Фридрих Мерц, британският премиер Киър Стармър, френският президент Еманюел Макрон и кралят на Йордания Абдула Втори.

Документът съдържа редица правила и регулации и е много изчерпателен, заяви Тръмп. Точното му съдържание обаче засега не бе разкрито, отбелязва Ройтерс. „Винаги са казвали, че Третата световна война ще започне в Близкия изток — това няма да се случи,“ заяви президентът на САЩ на срещата на върха в Египет.

„Вие сте единственият, способен да постигне мир в региона“, заяви Ас Сиси по време на среща с Тръмп малко преди подписването. Той също така поиска Тръмп да окаже подкрепа за планираната конференция за възстановяването на ивицата Газа, която Египет иска да домакинства заедно с Германия.

Според египетски източници се очаква конференцията да се състои през ноември в Кайро. Към момента обаче не е определена конкретна дата.

"Намираме се във фаза три и четири"

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че страните са започнали да изпълняват третата и четвъртата точка от неговия план за разрешаване на ситуацията в ивицата Газа. Говорейки след мирната среща на върха в Шарм ел-Шейх, където беше подписано споразумение за прекратяване на огъня в палестинския анклав, американският прпезидент заяви, че „всички предпоставки за... дългосрочен мир“ в Близкия изток са налице.

„Ангажиментът към плана от 20 точки, който разработихме заедно, би бил необходимата основа за постигане на това светло бъдеще. Работата по това е в ход в момента. Намираме се във фаза три и четири“, отбеляза американският лидер.

Малко по-късно президентът на САЩ Доналд Тръмп отлетя за Вашингтон и с това сложи край на посещението си Близкия изток, предаде ДПА. На кадри, излъчени от арабски телевизии, се вижда как Тръмп се качва на борда на самолета си „Еър Форс Уан“ в египетския курорт Шарм ел Шейх. Това ознаменува края на еднодневната му обиколка в региона, по време на която той произнесе няколко речи за края на войната в Газа и призова за ново начало на мир в Близкия изток.

На 29 септември Белият дом представи „всеобхватния план“ на Тръмп, насочен към разрешаване на конфликта в ивицата Газа. Документът се състои от 20 точки и предвижда, наред с други неща, въвеждането на временна външна администрация в палестинския анклав и разполагането на международни стабилизационни сили там.

На 9 октомври Тръмп обяви, че представители на Израел и палестинското движение Хамас са постигнали споразумения по първата фаза на мирния план след преговори в Египет. Той заяви, че тази фаза включва освобождаването на всички заложници и изтеглянето на израелските войски до договорена линия в Газа.

На 13 октомври Хамас и палестинските групировки, които го подкрепят, освободиха всички заложници. Двадесет бяха предадени на израелските военни чрез Международния комитет на Червения кръст и вече са в Израел.