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Берлин се бори с жегата: Полицията включи водните оръдия

29 юни 2026, 6:36 часа 459 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Берлин се бори с жегата: Полицията включи водните оръдия

Невиждани жеги задушават цяла Европа. В Берлин полицията използва водни оръдия срещу гражданите, но не за да разпръсква тълпите. Служителите на реда използваха водни оръдия, за да дадат на хората освежаващ душ в центъра на града.

Водопръскващите машини обиколиха столицата, радвайки както местните жители, така и туристите. Сред местата, които бяха насочени машините, бяха Бранденбургската врата, Потсдамският площад и сградата на Райхстага.

Германия е обхваната от гореща вълна от няколко дни, като температурите достигнаха до близо 40 градуса или по-високи. Ситуацията е особено тежка, тъй като температурите остават високи дори през нощта.

Италианската столица Рим също се бори с рекордни жеги. До Колизеума също беше инсталирано водно оръдие, което да охлажда туристите. Водната пръскачка разпределя 8 литра вода в минута и охлажда въздуха в радиус до 30 метра.

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Лекари и медицински сестри дежурят в тази зона от 10:00 до 18:00 часа, а на посетителите се предоставят вода и слънчеви чадъри.

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Рим Германия водно оръдие жеги
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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