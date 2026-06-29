Берлин се бори с жегата: Полицията включи водните оръдия

Невиждани жеги задушават цяла Европа. В Берлин полицията използва водни оръдия срещу гражданите, но не за да разпръсква тълпите. Служителите на реда използваха водни оръдия, за да дадат на хората освежаващ душ в центъра на града.
Berlin police turned water cannons on citizens… to cool them down— NEXTA (@nexta_tv) June 28, 2026
Instead of dispersing crowds, officers used water cannons to give people a refreshing shower right in the city center. pic.twitter.com/xjuaMqy37F
Водопръскващите машини обиколиха столицата, радвайки както местните жители, така и туристите. Сред местата, които бяха насочени машините, бяха Бранденбургската врата, Потсдамският площад и сградата на Райхстага.
Германия е обхваната от гореща вълна от няколко дни, като температурите достигнаха до близо 40 градуса или по-високи. Ситуацията е особено тежка, тъй като температурите остават високи дори през нощта.
Италианската столица Рим също се бори с рекордни жеги. До Колизеума също беше инсталирано водно оръдие, което да охлажда туристите. Водната пръскачка разпределя 8 литра вода в минута и охлажда въздуха в радиус до 30 метра.
Лекари и медицински сестри дежурят в тази зона от 10:00 до 18:00 часа, а на посетителите се предоставят вода и слънчеви чадъри.
☀️ Rome is battling record-breaking heat: a water cannon has been installed for tourists at the Colosseum— S p r i n t e r (@SprinterPress) June 28, 2026
In conditions of extreme heat and a red weather danger level, a water sprayer has been installed at the Colosseum, which dispenses 8 liters of water per minute and cools the… pic.twitter.com/EovwwtDCAa