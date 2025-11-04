Безплатен уебинар по повод Европейската седмица на фертилността

На 3 ноември европейската пациентска организация Fertility Europe обяви началото на Европейската седмица на фертилността 2025 г. Фокус на тазгодишното издание е неотложната нужда от информираност и образование по темите на фертилността и безплодието. Пропуските, които съществуват в образователните системи по въпросите на репродуктивното здраве и фертилността, са проблем за много държави в Европа. Дори там, където се предлага такова образование, то се фокусира предимно върху контрацепцията и предпазването от бременност при младежите, като оставя неразгледани много ключови аспекти на фертилността и рядко обяснява на младите хора как тяхната фертилност се променя с течение на времето.

Защо е важно да знаем за фертилността си

Знанията за репродуктивното здраве и фертилността, които са необходими на човек в различните етапи от живота, не се предоставят в достатъчна степен.Знанията за фертилността в образователната система и обществената информация трябва да бъдат леснодостъпни, научно достоверни, приобщаващи и навременни, както и да са съобразени с променящите се житейски обстоятелства и разнообразната аудитория, за да може всеки млад човек да направи информиран избор относно репродуктивното си здраве.

Един от акцентите на седмицата е безплатен уебинар, озаглавен „Вашето тяло знае, а вие? Какво да знаете за фертилността на всеки етап от живота“, планиран за четвъртък, 6 ноември, от 18:00 ч., с участието на изтъкнати лектори и водещи експерти в областта. Регистрацията е отворена на този ЛИНК.

Повече за Европейската седмица на фертилността

Европейската седмица на фертилността, провеждана ежегодно от 2016 г през първата седмица на ноември, е кампания, посветена на повишаване на осведомеността относно фертилността, безплодието и последиците от репродуктивните заболявания. Нейната мисия е не само да информира обществеността, но и да подчертае личните и обществените предизвикателства, пред които са изправени хората, борещи се със стерилитет, да се застъпи за равен достъп до безопасни и ефикасни лечения, като същевременно подчертава значението на ранното и всеобхватно образование и превенция, за да може хората да взимат информирани решения относно своето репродуктивно здраве.

