Деца сочат към небето: Банкси с нови провокативни графити (ВИДЕО)

Неуловимият уличен художник Банкси потвърди, че новият графит в Лондон, изобразяващ две деца, лежащи на земята и сочещи към небето, е негово най-ново произведение. Художникът публикува две снимки на произведението в официалния си Instagram акаунт в понеделник, 22 декември, часове след появата му на стената на сграда в Бейсуотър, западен Лондон, което предизвика спекулации дали Банкси стои зад него.

Черно-белият графит, изрисуван над гараж, изобразява две фигури, облечени в зимни шапки и ботуши, лежащи на земята, като едната от тях сочи с пръст нагоре. Идентична картина се появи и в подножието на кула в центъра на Лондон, но графити художникът не публикува тази версия в профила си, съобщава "Асошиейтед прес".

Снимка: Getty Images

За мистериозния Банкси

Банкси започва кариерата си като рисува със спрей по сгради в Бристол, Англия, и се превръща в един от най-известните художници в света. Неговите картини и инсталации се продават за милиони долари на търгове и привличат крадци и вандали. Макар че творбите му често критикуват правителствената политика по отношение на миграцията и войната, най-новото му произведение не изглежда да носи явно политическо послание.

През септември той се появи в заглавията с графит, изобразяващ съдия, държащ чук над невъоръжен протестиращ, който от своя страна държи плакат, изцапан с кръв. Това произведение, което се появи на външната стена на сградата на Кралския съд, беше бързо покрито, а властите заявиха, че трябва да бъде премахнато поради историческата значимост на сградата.

