Украинските ВВС: Русия стреля с 3 ракети "Кинжал", нито една не улучи

Три хиперзвукови ракети "Кинжал" са сред изстреляните от Руската федерация рано тази сутрин общо 38 ракети по цели в Украйна. Нито една от тези три ракети обаче не е ударила целта, към която украинските ВВС изчисляват, че са били насочени. Уточнява се къде точно са паднали въпросните ракети.
Каква е причината хиперзвуковите ракети, които са една от оръжейните гордости на руския диктатор Владимир Путин, да се провалят може само да се гадае. Но преди няколко месеца украинското специализирано издание Defense Express разказа за украинска система за електронно заглушаване, създадена да обърква именно навигацията на "Кинжал". Системата се казва "Лима" - най-общо казано, тя прекъсва сигнала, който „Кинжал“ използва от ГЛОНАСС, руския еквивалент на GPS, за да се насочва към съответната цел.
Всъщност, от общо 38 ракети, само 1 е преминала през украинската ПВО. 34 са свалени, като всичките са крилати - или "Искандер-К", или Х-101. Големите поражения при сутрешната руска комбинирана въздушна атака всъщност са нанесени от дронове "Шахед". Общо руснаците са изстреляли 635 далекобойни дронове, като около 400 са били "Шахед", а украинците не са успели да свалят цели 47 далекобойни дрона от различни видове, показват данните от сводката на украинските ВВС.
Russia launched a mass drone and missile attack last night targeting Ukraine’s energy and civilian infrastructure.— WarTranslated (@wartranslated) December 23, 2025
In Kyiv, drone struck a residential building, shattering windows, injuring civilians, and trapping people inside. pic.twitter.com/6b0jmIzVro
The aftermath of a strike on a five-story residential building in one of Kyiv’s districts, which was damaged by a Russian drone. https://t.co/i3qcjljyMk pic.twitter.com/cK10pTle1v— WarTranslated (@wartranslated) December 23, 2025
Междувременно, в руския град Нижни Новгород избухна пожар на кораб, изкаран на сух док за ремонт. По първоначални данни е имало експлозия, но какво я е причинило е отделен въпрос:
In Nizhny Novgorod, a ship of the "Borsk Ship Repair Company" started to burn after an explosion. pic.twitter.com/TlRRAmwzrY— WarTranslated (@wartranslated) December 23, 2025
