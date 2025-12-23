Арестуваха Грета Тунберг на пропалестински протест (ВИДЕО)

Британската полиция арестува шведската активистка Грета Тунберг в Лондон във вторник по време на пропалестински протест, съобщи "Ройтерс", цитирайки британската кампания "Defend Our Juries". Тунберг е била арестувана по Закона за тероризма, защото е държала плакат, на който е изразявала подкрепата си за затворници, свързани с Palestine Action – организация, която британското правителство е обявило за терористична група.

Подробности

Представител на лондонската община заяви, че двама души са били арестувани за хвърляне на червена боя върху сграда. "Малко по-късно на мястото се е появила и 22-годишна жена", заяви полицейският говорител в изявление. "Тя е арестувана за показване на предмет (в този случай плакат) в подкрепа на забранена организация (Palestine Action), което е в противоречие с раздел 13 от Закона за тероризма от 2000 г."

"Defend Our Juries" заяви, че е избрала тази сграда, защото в нея се намира застрахователна компания, която според тях предоставя услуги на британския клон на израелската отбранителна компания Elbit Systems.

Припомняме, че в края на ноември на Грета Тунберг беше забранено да влиза във Венеция. Причина за това бе, че активистката изля зелена боя в Гранд Канал в града. Грета организира акцията си така, че да съвпадне с края на климатичната конференция в Бразилия. Тя получи само символична глоба от 150 евро, както и забрана за влизане във Венеция, но само за 48 часа.