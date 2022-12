Безредици в Брюксел след загубата на Мароко от Франция (ВИДЕО)

Наложило се е служителите на реда да използват водно оръдие на булевард "Maurice Lemonnier".

Припомняме, че Франция победи Мароко с 2:0 и ще играе на финала в неделя срещу Аржентина. Мароко пък ще спори в събота с Хърватия за третото място.

🇲🇦🇫🇷 A man removes his French flag after the defeat of Morocco. #FRAMAR #Brussels pic.twitter.com/Qc5rd1b0QY