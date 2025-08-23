Брутално! Арсенал плати 68 млн. паунда и взе един от най-добрите играчи във Висшата лига

Английският гранд Арсенал осъществи седмия си входящ трансфер през това лято. "Артилеристите" привлякоха един от най-добрите футболисти във Висшата лига - Еберечи Езе, който миналия сезон спечели ФА Къп с Кристъл Палас, а в началото на тази кампания вдигна и Къмюнити Шийлд. "Топчиите" официално обявиха сделката, която е на стойност 68 милиона паунда. Така Микел Артета ще разполага с играч, който да донесе допълнителна креативност в нападение.

Арсенал представи Еберичи Езе

27-годишният Езе ще играе с номер 10. Той е юноша на клуба, като не се поколеба да избере Арсенал, когато разбра, че "артилеристите" имат интерес към него. Футболистът водеше преговори и с Тотнъм, но "червените" успяха да го отмъкнат под носа на вечния си враг. Голямата цел пред Арсенал е най-после да спечели Висшата лига, а за целта лондончани похарчиха сериозни средства през това лято.

"Топчиите" похарчиха 260 млн. паунда за нови играчи

До момента Арсенал привлече седем нови попълнения, като плати общо 260 млн. паунда. Езе бе представен на феновете преди мача с Лийдс. Иначе през миналия сезон Еберечи Езе вкара 14 гола и даде 11 асистенции във всички турнири с отбора на Палас. "Орлите" може да загубят и още един основен футболист до края на трансферния прозорец, тъй като и шампионът Ливърпул има интерес към техен играч.