Бил ангажиран: Папата пренебрегва ЛГБТ общността

Новият папа Лъв XIV изглежда ще пренебрегне ЛГБТ + общността. Официалната причината обаче ще бъдат множеството му ангажименти, става ясно от материал на италианската информационна агенция ANSA, която нарича ангажиментите му "смесица от събития, които създават някои неудобни пречки. Заради тези ангажименти - представителите на тази общонст няма да имат възможността за директна среща с папата чрез участие в аудиенция.

Отношението на новия папа към ЛГБТ общността

Досега папата не е коментирал конкретно приемането на ЛГБТ+ общността, въпреки че вече е направил няколко препратки към семейството.

Например, наскоро избран в Дипломатическия корпус, на една от аудиенциите на най-високо ниво - той заяви, че е необходимо да се инвестира в семейството, „основано на стабилния съюз между мъж и жена“, докато на Юбилея на семействата подчерта, че бракът е „стандартът за истинска любов между мъж и жена“.

Припомняме, че неговият предшественик папа Франциск беше по-благосклонен към тази общност. Той готов да благослови еднополовите двойки, но не и браковете им.

„Не можем да бъдем съдници, които само отричат, отхвърлят и изключват“, каза покойният вече Франциск през 2023 г. Той обаче добави, че Църквата все още смята еднополовите връзки за "обективно греховни" и няма да признае еднополовите бракове. ОЩЕ: Папата е готов да благослови еднополовите двойки, но не и браковете им