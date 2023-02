Бивш премиер на Израел: Путин обеща да не убива Зеленски

Бенет споделя, че е бил наясно, че Володимир Зеленски е под заплаха. По думите му той попитал Путин дали смята да убие украинския лидер, а руският президент му отговорил, че няма да го направи, съобщава The Times of Israel, позовавайки се на интервюто на Бенет с журналиста Ханох Даум, публикувано в канала на Бенет в Youtube.

„Трябва да знам, давате ли ми дума, че няма да убиете Зеленски?“ Той (Путин - бел.ред.) ми каза: „Няма да убия Зеленски“, заявява бившият министър-председател на Израел.

Според Бенет веднага след това той се обадил на Зеленски и му предал думите на Путин. "Той (Зеленски - бел.ред.) ме попита: „Сигурен ли си?“ Аз казах "100%. Той няма да те убие". Два часа по-късно Зеленски отиде в кабинета си и си направи селфи в офиса, [в което украинският президент каза] „Не ме е страх“ и всичко останало.“

Бенет заявява и че същия уикенд Зеленски се е отказал от настояването си за присъединяване на Украйна към НАТО, както и че Путин се е съгласил да не настоява за разоръжаване на Украйна. „Всичко, което направих [в усилията за посредничество], беше координирано със САЩ“, твърди той.

Междувременно Михайло Подоляк, съветникът на ръководителя на канцеларията на украинския президент, нарече изявлението на бившия израелски премиер "измислица".

„Странните твърдения на бивши официални служители за „посредничество“, при което Путин е дал „гаранции да не убива“ и че „Запада е прекъснал обещаващи преговори“ са фикция. Руската инвазия не е за "разширяване на НАТО", гаранции за сигурност или санкции, това е желанието на Руската федерация да унищожи Украйна и да убива украинци"

Strange ex-officials' claims on "mediation" that Putin allegedly gave "guarantees not to kill"&"the West interrupted promising negotiations" are fiction.

ru-invasion isn’t about "NATO expansion", security guarantees or sanctions, it's RF's desire to destroy 🇺🇦&kill Ukrainians