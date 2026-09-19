Сложиха Ламин Ямал на мястото му, след като се заяде с носителя на "Златната обувка"

Въпросът кой ще спечели "Златната топка" продължава да предизвиква огромен интерес във футболния свят. Головата машина на Байерн Мюнхен Хари Кейн, суперзвездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе и сензацията на Барселона Ламин Ямал са основни фаворити. Докато Кейн, който безспорно имаше най-добрата година на индивидуално ниво, не коментира темата, неговите конкуренти дават интервю след интервю, в което обясняват как те заслужават да спечелят. По този повод една от важните фигури в Байерн отправи интересен коментар.

Шеф на Байерн отговори на коментарите на Ламин Ямал

След убедителната победа на баварците със 7:0 над Унион Берлин, членът на спортния борд на клуба Макс Еберл отправи мил поздрав към Ламин Ямал от Барселона. В интервю за "Movistar Plus" испанецъ каза нещо, което беше широко тълкувано като забележка към носителя на "Златната обувка" Кейн, който има 73 гола през миналия сезон: "Златната топка" трябва да отиде при най-добрия играч в света, точка. Тя не трябва да отиде при играч, който е отбелязал 80 гола. Ако отбележиш 80 гола, получаваш наградата за голмайстор на сезона. Това са съвсем различни неща, които хората не разбират. Най-добрият играч в света е този, който, когато го гледаш като коментатор по време на мач, ти доставя удоволствие. Той е играч, който се отличава от всички останали."

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Когато беше попитан за това изявление, Еберл отговори без заобикалки: "Най-добрите играчи са тези, които нямат нужда от кампания, за да спечелят." Кейн споделя същото мнение и каза сухо: "Не знаете точно какво е имал предвид. Хората си правят собствени предположения по този въпрос. В крайна сметка всеки е различен. Ямал е невероятен играч и имаше страхотен сезон, но същото важи и за много други. Има толкова много играчи, които имат зад гърба си страхотен сезон. Мисля, че именно затова тази година може да има дори повече дискусии по този въпрос от обикновено, защото кандидатите са толкова много."

Кейн остава здраво стъпил на земята

Той добави: "Всеки има правото да говори както иска. Познавате ме, аз предпочитам да оставя представянето ми на терена да говори вместо мен. Аз отговарям на терена. Не обичам да говоря много за себе си, но всеки е различен. Няма правилно или погрешно. Другите трябва да преценят това. Не зависи от мен, а от гласуващите." Вместо да се насочва към другите, Кейн изтъкна отборните постижения от миналия сезон: "Изключително се гордея с това, което постигнах миналата година - не само с головете, но и със спечелените титли, финала за купата и завръщането на титлата в Мюнхен. Всички тези неща - включително и някои от мачовете на Световното първенство - ще останат с мен до края на живота ми. Така че като цяло това беше просто фантастичен сезон."

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