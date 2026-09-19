Ливърпул хвърли око на бивш талант на Байерн, цената му е 50 млн. евро

20-кратният шампион на Англия Ливърпул вече оглежда пазара за потенциални нови попълнения и е насочил вниманието си към един от интересните млади полузащитници на ПСВ Айндховен – Пол Ванер. 20-годишният австрийски национал е попаднал в полезрението на "червените", като за подписа му обаче се очертава сериозна конкуренция от няколко европейски гранда.

Ливърпул следи Пол Ванер

Според последните информации Ливърпул следи отблизо развитието на Ванер, който може да играе както като атакуващ полузащитник, така и в по-дълбока позиция. Именно неговата универсалност е сред качествата, които привличат вниманието на английския клуб.

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Liverpool’s new defensive midfield target, Paul Wanner. 👀🔴



Watch his highlights and tell us what you think. 🎥 pic.twitter.com/Mixe7qEBLM — Anfield Lounge (@AnfieldLounge) September 16, 2026

Мърсисайдци срещат конкуренция от Реал Мадрид, Байерн и Ман Сити

В надпреварата за подписа на Ванер може да се включат още Реал Мадрид, Байерн Мюнхен и Манчестър Сити. Особено интересна е ситуацията с германския шампион, тъй като Ванер е продукт на академията на Байерн. Той дебютира за първия отбор още на 16 години, но така и не успя да се наложи на "Алианц Арена".

През лятото на 2025 г. Байерн го продаде на ПСВ за около 15 млн. евро, като според няколко публикации германският клуб е запазил опция за обратно изкупуване. ПСВ пък може да поиска между 45 и 50 млн. евро, като договорът на играча е до лятото на 2030 г. През миналия сезон той записа 32 мача, в които се отчете с 5 гола и 4 асистенции.

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