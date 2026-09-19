Рекордно скъп дизел и в Нидерландия

Цената на дизела в Нидерландия достигна рекордните 2,824 евро на литър, съобщава платформата за изгодни оферти United Consumers. Цените на горивата се повишават от пролетта заради войната между САЩ и Иран, която сериозно затруднява износа на горива от страните от Персийския залив - макар американският президент Доналд Тръмп да хвърля постоянно вината върху украинските далекобойни удари по руските рафинерии.

Предишният рекорд в цената на дизела беше поставен през април. Откакто ЕС наложи забрана за внос на руски дизел, Близкият изток се превърна в важен регион за Европа за снабдяване с дизел, но войната с Иран наруши и тези доставките - от края на февруари, след като започна офанзивата на САЩ и Израел.

Поради недостига европейските рафинерии отбелязаха рекордни маржове при производството на дизел в началото на този месец, ако се разгледа ценовата разлика между суровия нефт и дизела. Това се дължи и на факта, че Русия спря износа на дизел поради вътрешни недостиг, което доведе до увеличаване на недостига на световния пазар, съобщи S&P Global.

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Средната препоръчителна цена за Нидерландия, изчислявана от United Consumers, обикновено се прилага само по магистралите. Тя представлява средната стойност от препоръчителните цени на пет големи петролни компании. Бензиностанциите, разположени по-далеч от магистралите, често предлагат отстъпки, пише БТА.

Дизелът от известно време е по-скъп от бензина - това е изключително нехарактерно за Европа. Цената на бензин А-95 достигна по-рано тази седмица рекордно ниво от 2,726 евро на литър, след което леко спадна. Нидерландия налага най-високите акцизи в Европейския съюз.

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