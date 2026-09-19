След 4 изпуснати мачбола! Българският дует преодоля себе си, а "лъвовете" отново поведоха на Купа Дейвис

България отново поведе на Дания след изключително драматичен обрат в мача на двойки на Купа Дейвис. Родният дует в състав Александър Донски и Пьотр Несторов надделя на Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингилдсен с 4:6, 6:2, 7:6(6). По този начин България поведе с 2:1 и се доближи само на точка от крайния триумф. Следващият двубой от сблъсъка ще бъде между първите ракети Григор Димитров и Холгер Руне.

Донски и Нестеров изведоха България напред

Датският дует започна по-силно, реализирайки ранен пробив. Донски и неговият партньор опитаха да се върнат в сета, но домакините запазиха преднината си и спечелиха първата част с 6:4. Реакцията на българската двойка не се забави. Нестеров взе трудно подаването си в началото на втората част, а веднага след това двамата стигнаха до пробив. Донски го затвърди за 3:0. Доминацията на България продължи до самия край на сета, който в крайна сметка бе спечели с 6:2. Решителният сет предложи изключителна драма. Двата тандема печелеха подаванията си до 3:3. В този момент българският дует получи шанс да пробие, но не успя да го реализира.

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При 4:4 това все пак се случи и страната ни излезе напред. Нестеров сервираше за победата, но Холмгрен и Ингилдсен отговориха незабавно и възстановиха равенството. При 6:5 българите стигнаха до два мачбола при сервис на Дания. Домакините обаче спасиха и двете възможности и изпратиха срещата в решаващ тайбрек. Емоциите бяха огромни, но Донски и Нестеров запазиха самообладание и в крайна сметка спечелиха с 8:6.

След първия ден резултатът беше 1:1. Григор Димитров победи Елмер Мьолер, а Илиян Радулов отстъпи пред Холгер Руне. След успеха на двойки България вече води с 2:1 и се нуждае от още една победа в оставащите срещи на сингъл. Григор Димитров ще играе с Руне, докато Радулов ще се изправи срещу Мьолер.

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