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Заради доверие в ИИ: САЩ за малко да влязат във война с Китай, изтребители са били във въздуха за атака

19 септември 2026, 14:24 часа 532 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Заради доверие в ИИ: САЩ за малко да влязат във война с Китай, изтребители са били във въздуха за атака

Грешка на изкуствен интелект (ИИ, AI) за малко да доведе до война между двете най-могъщи държави на света в момента - САЩ и Китай. Това съобщава CNN, на база данни от американската армия за шокиращ случай от пролетта на 2026 година.

Случаят

СНИМКА: Getty Images

Оказва се, че американците получили разузнавателни данни през изкуствен интелект (ИИ), според които китайски кораб превозва компоненти за иранската ядрена програма и вече се е насочил с курс към Иран. Във въздуха били вдигнати изтребители, които са имали за задача да прехванат кораба, като е била подготвяна операция за въздушен десант срещу плавателния съд. 

Едва непосредствено преди старта на подготвената операция, военни служители на САЩ са се задълбочили в доклада с данните, изготвен от анализатор на командването за специални операции, и са установили, че той е генериран с помощта на изкуствен интелект (ИИ) - и че чатбот, използван от анализатора, е идентифицирал неточно материала, който корабът е превозвал. CNN обаче не е успяла да потвърди какъв е бил погрешно идентифицираният товар.

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Докладът, според един от източниците на телевизията, е бил "изцяло неверен". "Това почти започна война (с Китай)", категоричен източникът. Всяка операция на САЩ срещу китайски кораб е рискувала да се превърне във въоръжен конфликт между двете суперсили.

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Анализатори отдавна се опасяват, че изкуственият интелект може да доведе до катастрофални грешки в изчисленията, ако се разчита на грешни данни - точно грешки, които биха могли да накарат Съединените щати да стрелят по китайски кораб въз основа на неточна информация. В този конкретен случай са били генерирани данни и направено заключение от чатбот по корабен манифест, а докладът е отишъл в Командването за специални операции на САЩ в Тихия океан, базирано в Хавай. Не е ясно дали чатботът е търговски достъпен или продукт на правителството на САЩ.

Ботът е обединил разузнавателна информация с отворен код със секретни радиоелектронни разузнавателни данни, съхранявани в правителствени архиви, и стига до съдбоносното си заключение, че китайският кораб е превозвал ядрен материал. След това човекът-анализатор отново е използвал изкуствен интелект, за да обобщи констатациите в стандартен разузнавателен доклад – такъв, на който се доверяват военните служители – и го е изпратил до оперативно командване.

Обосновката за бързото приемане на изкуствения интелект е, че той може да помогне на военните да вземат по-бързо решения на бойното поле, като например кои цели да ударят или кои военни активи къде да преместят. Длъжностни лица казват, че САЩ не могат да си позволят да изостават в интегрирането на изкуствен интелект, в случай че един ден трябва да се борят с Китай или друг противник, който потенциално би могъл да бъде с една крачка пред САЩ. Но някои ветерани в американското разузнаване -  дори тези, които като цяло подкрепят използването на изкуствен интелект – смятат, че използването на изкуствен интелект оказва натиск върху анализаторите да произвеждат и разпространяват разузнавателна информация по-бързо, което е отворило вратата за грешки. По-специално младите анализатори са по-запознати с тези инструменти и е по-вероятно да им се доверяват безкритично. "Изкуственият интелект ви позволява да стигнете до лоша идея по-бързо", каза един от източниците на CNN.

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изкуствен интелект война САЩ Китай AI ИИ
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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