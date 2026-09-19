Спорт:

Два автомобила, микробус и тир се удариха край Пазарджик, има пострадал

19 септември 2026, 15:22 часа 606 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Два автомобила, микробус и тир се удариха край Пазарджик, има пострадал

Четири превозни средства са се ударили при верижна катастрофа на главния път I-8 между Пазарджик и село Звъничево. В пътния инцидент са участвали два леки автомобила, микробус и тежкотоварен камион от Северна Македония, съобщи БТА. 

При сблъсъка е пострадала 64-годишна жена от село Сестримо. Тя е транспортирана с травми и наранявания в Областната болница в Пазарджик. По данни на полицията жената е била в съзнание и контактна.

 Заради произшествието движението в района е временно реорганизирано. В посока от Пазарджик към Звъничево автомобилите преминават само в едната лента, като трафикът се регулира от полицейски служители.

 Пътуващите в обратната посока - към Пазарджик, се пренасочват по обходен маршрут през село Братаница. Причините и обстоятелствата, довели до верижната катастрофа, се изясняват.

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Катастрофа Пазарджик
Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Редактор
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