Бивш заместник-началник на руското Министерство на труда се е самоубил

Бившият заместник-министър на труда и социалната защита на Руската федерация Алексей Скляр е намерен мъртъв в елитното селце Филимонковское близо до Москва, пишат днес руски медии и Telegram канали. Според прокремълския SHOT причината за смъртта му е самоубийство. Позовавайки се на източници, каналът твърди, че Скляр е изпратил писмо до приятели, преди да намерят тялото му. Входната врата на дома му била отворена, а трупът лежал на прага.

Според източници Скляр пишел, че за смъртта му е виновна съпругата му. Тя е отказала коментар.

Алексей Скляр е бил зам.-министър от 2018 до 2022 г. В последно време е работил по информационни системи и предоставяне на електронни държавни услуги.

