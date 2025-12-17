Путин отговори на Тръмп за мира в Украйна: Вземаме своето при всички случаи (ВИДЕО)

„Целите на специалната военна операция (бел. ред. - налаганото от режима на руския диктатор Владимир Путин име на подпалената от него война в Украйна) безспорно ще бъдат постигнати. Бихме предпочели да премахнем първопричините за конфликта чрез дипломация, но ако те откажат да преговарят с нас, Русия ще постигне освобождението на историческите си земи с военни средства“. Това заяви Владимир Путин в началото на поредното, този път разширено заседание на колегията на руското военно министерство.

Путин изрично не посочи Украйна по име, а използва местоимението „те“, както и „техните покровители“, отново без да назовава изрично кои са тези покровители. Колкото до прословутите вече първопричини - от руска гледна точка това са предполагаемите "заплахи за сигурността на Русия от украинска и изобщо от западна посока", които се дължат на разширяването на НАТО на изток и предполагаемото "изтребване" от украинското правителство на всичко, което е "свързано с Русия и руския свят (русский мир)", включително руския език, култура, православие и медии – Още: Песков: Без коледно примирие, готови сме за мир в Украйна при нашите условия

„Не сме видели официално такова съобщение (за готвен нов кръг от санкции срещу руската енергетика, в случай че Русия не преговаря за мир). А че Вашингтон има такива планове, на нас ни е добре известно. Допълнителни санкции само вредят на договарянето (на мир)“ - така говорителят на Путин Дмитрий Песков отговори на новината за материал на Bloomberg, че американският президент Доналд Тръмп мисли да ползва санкции като инструмент за натиск срещу Путин и режима му, за да седнат те наистина на масата за преговори без ултиматуми – Още: Тръмп готви удар по Путин, ако диктаторът отхвърли мир в Украйна

Очаквайте подробности!