Bloomberg: Производството на ракети „Пейтриът“ в Украйна няма да е лесно

Организирането на производството на ракети-прехващачи Patriot в Украйна няма да бъде бърз процес. За това предупреждава в свой анализ агенция Bloomberg. Изданието отбелязва, че най-модерният вариант на прехващач – ракетите PAC-3, струващи по 5 милиона долара всяка, се произвеждат само от две страни в света – САЩ и Япония. Трудността се състои в сложния технологичен процес и строгия контрол на САЩ върху технологиите им.

„Веригите за доставки за текущото производство вече са под натиск, а стартирането на нова линия ще изисква и специализирано оборудване, и обучение на персонала, което ще увеличи сроковете на проекта“, се казва в статията.

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Производството на корпус на ракета е сравнително лесно. Производството на твърдогориви ракетни двигатели с необходимата мощност, малки кормилни двигатели и системи за насочване обаче е далеч по-предизвикателно. Последните се произвеждат изключително от Boeing, който ги изпраща до производствени линии в САЩ и Япония.

Освен това би било трудно да се защити такъв завод от руски атаки, тъй като производството на ракети-прехващачи би било приоритетна цел. Анализатори предполагат, че Украйна трябва да построи подобен завод в Полша.

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Отбелязва се също, че поради увеличеното търсене на прехващачи, производителите не са в състояние да отговорят на всички изисквания. Lockheed Martin планира да утрои производството до 2030 г. Това развитие обаче е ограничено от пречките във веригата за доставки. Според Кели Гриеко, старши сътрудник в Центъра „Стимсън“, дори ако Украйна построи производствен завод, ще трябва да се реши въпросът за установяването на верига за доставки.

Решението на Тръмп за производство на ракети „Пейтриът“ в Украйна

Припомняме, че президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати биха могли да предоставят на Украйна лиценз за производството им. Тръмп заяви, че компанията, която ги произвежда и в момента изгражда четири завода, може да интегрира Украйна в производствения процес в рамките на два до три месеца.

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Експертите оценяват, че времето за производство на ракети в Украйна ще отнеме от 12 до 18 месеца. Все още обаче не е известно какви ракети биха могли да се произвеждат в Украйна – от последно поколение или от предишно поколение, които работят съвместно с радар. Украинските експерти също са съгласни, че от съображения за сигурност такъв завод трябва да се намира на територията на съюзниците.

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