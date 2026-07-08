Кабинетът "Радев":

Левски бие по интерес мач от нагласения Мондиал! Празнуваме отпадането на САЩ | Точно попадение

08 юли 2026, 20:30 часа 990 прочитания 0 коментара

Аржентина отстрани Египет от Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико след някои дискусионни решения на главния съдия и ВАР. "Фараоните" обвиниха ФИФА, че Мондиал 2026 е нагласен. Това бяха и основните теми, които се превърнаха в основни за епизод 15 на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg. Друга гореща тема в епизода беше мегасблъсъкът между Португалия и Испания, където "ла фурия" победи Кристиано Роналдо и компания.

Нагласено ли е Световното първенство?

Николай Илиев, спортен журналист на Actualno и Sportlive, твърди, че съдийството на срещата между Аржентина и Египет е било справедливо. Според него конспирациите, че всеки турнир е нагласен са прекалени. Неговрият колега Бойко Димитров добави, че винаги на големи първенства малко или много големите отбори са подкрепяни от съдиите. Той отбеляза, че изоставането на Аржентина в мача е плод на подценяването на съперника. Той е на мнение, че "гаучосите" трябва да подобрят играта си, ако искат да преодолеят Швейцария на 1/4-финалите.

Аржентина - Египет

Интересен ли беше мачът между Португалия и Испания?

Симона Маринова, която беше специален гост в епизод 15 на "Точно попадение", сподели, че въпреки разнородните мнения на хората, с които е обсъждала срещата между Португалия и Испания, за нея това е бил доста интересен и интригуващ мач. Според нея това Кристиано Роналдо да остане на терена до края на сблъсъка е било правилно решение от страна на Роберто Мартинес. А това, което не е стигнало на Португалия, за да излезе като победител е издръжливостта. Темпото, което Испания поддържаше в един момент е наклонило везната в полза на "ла фурия".

Срещата на Левски срещу Борац беше по-интересна от един мач на Световното - вижте кой в YouTube:

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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