Зад кулисите на световната хардкор сцена: Говори Александър Бояджиев - Чиката (ВИДЕО)

Със сигурност е нещо специално, защото тази комбинация наистина никога не се е случвала и то целенасочено. Това е прецедент и знам, че не е случайно, защото организаторите наистина направиха всичко възможно да се случи.

Това разказа в предаването "Студио Actualno" фронтменът на групата Last Hope Александър Бояджиев - Чиката, във връзка с предстоящия концерт на легендарните BIOHAZARD и ONYX, които ще превземат сцената на парк център "Юнак" на 27 юли.

Заедно с тях на сцената ще бъдат SWORN ENEMY, LAST HOPE и DRS+, които ще превърнат вечерта в един незабравим момент от емоции, еуфория и енергия.

Публиката ще има възможност да види на живо две от най-влиятелните имена в историята на тежката и алтернативната музика от Ню Йорк. BIOHAZARD и ONYX са свързани от десетилетия както чрез приятелство, така и чрез емблематични съвместни проекти, които оставят трайна следа в музикалната история. Именно този дух стои в основата на THE JUDGMENT NIGHT OF SOFIA – неповторимо събитие, носещо енергията на живата музика и култовите песни, оформили цяло едно поколение.

"Това са групи, които със сигурност трябва да се видят на живо. Ако има фенове, които не са гледали BIOHAZARD, това наистина е уникален шанс, особено в най-оригиналния си състав", обясни Бояджиев.

Last Hope се включват в мащабното очаквано събитие, непосредствено след последното им турне в Централна Азия, където основоположниците на българския хардкор се срещнаха със свои фенове от Казахстан, Киргизстан, Армения, Грузия и други.

"Бяхме приятно изненадани. Аз лично не очаквах да има толкова развита сцена на някои от местата. По-скоро очаквахме да свирим на концерт, на който публиката присъства, защото просто има концерт на екстремна група. Но се оказа, че на повечето места, дори като Казахстан и Киргизстан, има изградена хардкор сцена. Хората, които бяха на тези концерти, бяха част от културата и знаеха защо са там", разказа музикантът.

Повече за концерта, хардкор сцената в България и предстоящите планове на Last Hope - вижте в интервюто.