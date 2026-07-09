Спорт:

За разлика от МОК и ФИФА: УЕФА не иска руските клубове на международни турнири

09 юли 2026, 2:15 часа 495 прочитания 0 коментара
Снимка: Gulliver/ Getty Images
За разлика от МОК и ФИФА: УЕФА не иска руските клубове на международни турнири

УЕФА е готова да блокира завръщането на руските отбори в международните футболни състезания. Позицията идва, след като Международният олимпийски комитет (МОК) временно отмени забраната на страната, а впоследствие стана ясно, че ФИФА също обмисля подобно решение, съобщава The Guardian.

УЕФА все още не е коментирала ситуацията, но източници от няколко национални асоциации заявиха, че няма реалистична перспектива руските отбори да се завърнат в европейския футбол. Следователно това включва и Световното първенство, тъй като, въпреки че е турнир на ФИФА, квалификациите за Световното първенство се провеждат от УЕФА. Много големи западноевропейски асоциации и федерации, включително тези в Англия, Германия и Франция, остават категорично против завръщането на Русия.

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Отбелязва се, че преди три години УЕФА беше принудена да се откаже от плановете си да въведе отново руски отбори в младежките първенства след негативна реакция от поне дузина свои членове и не иска тази ситуация да се повтори. Президентът на УЕФА Александър Чеферин ще се кандидатира за преизбиране догодина, така че е малко вероятно той да рискува да отчужди значителна част от електората си.

ФИФА е по-отворена към завръщането на Русия – нейният президент Джани Инфантино ясно заяви, че би приветствал завръщането на страната. Президентът на ФИФА остава близък до Владимир Путин, като си сътрудничи с него по организацията на Световното първенство по футбол през 2018 г. в Русия и помага за организирането на участието на руския отбор до 15 години на Световното първенство за младежи в Азербайджан през октомври. През февруари Инфантино обяви, че ФИФА ще разгледа възможността за реинтеграция на руски отбори. След това той каза: „Тази забрана не постигна нищо, а само създаде още повече разочарование и омраза.“

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Важно е да се отбележи, че дори ако ФИФА предприеме радикалната стъпка да позволи на Русия да участва в квалификациите за Световното първенство чрез друга конфедерация, както се случва с Израел, който се състезава в Европа, това може да не реши проблема, тъй като европейските отбори биха могли да заплашат с бойкот, ако Русия се класира за Световното първенство. Руският въпрос може да отвори нов сериозен разрив между двете най-влиятелни организации в световния футбол.

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УЕФА руски спортисти война Украйна санкции Русия
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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