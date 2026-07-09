Украйна обяви: Освободихме село в Донецка област

Украинските сили за отбрана освободиха село Новохатское в Донецка област от руски окупатори. Това съобщи 37-ма бригада на морската пехота. „Чрез съвместните и координирани усилия на войници от 37-ма отделна бригада на морската пехота и техните другари от 79-та отделна Таврическа десантно-щурмова бригада, село Новохотское в Донецка област е напълно прочистено от руските окупатори. Стъпка по стъпка, въпреки вражеската съпротива и силното миниране, морските пехотинци и парашутистите изпълниха възложената им мисия. Врагът беше прогонен от позициите си, понесе загуби и отстъпи“, се казва в изявлението.

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Според Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна, от началото на деня са се случили общо 219 бойни сблъсъци. Украинските военни са отразили две вражески атаки в Северо-Слобожанското и Курското направления. Освен това руснаците са предприели 32 атаки срещу позициите и селищата на нашите войски. Също така, през деня, в южнослобожанското направление, врагът на два пъти е щурмувал позициите близо до Гоптовка.

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