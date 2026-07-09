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Тръмп похвали НАТО: Изминахме дълъг път, хората разбират, че САЩ бяха третирани несправедливо

09 юли 2026, 2:40 часа 418 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп похвали НАТО: Изминахме дълъг път, хората разбират, че САЩ бяха третирани несправедливо

Мисля, че днес стигнахме далече. Те направиха някои отстъпки и смятам, че НАТО също измина сериозен път. Едно от нещата е, че не трябва да плащаме парите, които плащахме. Няма президент, който да трябва да плаща парите, които плащаме ние. Аз го направих през първия си мандат, но Байдън веднага ги върна. Това заяви Доналд Тръмп в отговор на въпрос дали е променил отношението си към НАТО, след като заяви, че отива в Анкара само заради своя приятел Ердоган. 

"Отново, ние сме там наистина за да ги защитаваме, не за да ни защитаваме нас. В крайна сметка това беше защита срещу Съветския съюз, сега Русия, но беше срещу Съветския съюз. Честно казано, ние сме много далеч. Имаме океан, който ни разделя. Срещата днес уреди много неща. Беше много, много добра среща и хората разбират, че Съединените щати са били третирани много несправедливо", заяви още Тръмп в интервю.

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Доналд Тръмп НАТО Анкара
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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